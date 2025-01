Vamos seguir como um governo que constrói pontes, diz Luis Camargo em posse

O prefeito reeleito de Arujá, Luis Camargo, o Dr Camargo, foi empossado nesta quarta-feira. O público lotou o espaço para acompanhar a sessão solene.

Em sua fala, o prefeito reeleito de Arujá lembrou que ainda há muito por se fazer e melhorar em diversos setores como a Saúde e Educação, por exemplo, mas que a população pode ficar tranquila, porque o trabalho não vai parar. "Pelo contrário, sabemos que a responsabilidade agora é em dobro. Vocês podem ter certeza que vamos continuar sendo um governo que serve e que constrói pontes e não muros", ressaltou.

O vice Rodolfo, por sua vez, agradeceu a confiança do prefeito em seu trabalho e afirmou que esse é e continuará sendo um governo da empatia, de se colocar sempre no lugar do outro.

O vereador eleito Danilo dos Santos, que presidiu a solenidade, comentou sobre o início deste novo ciclo e firmou o compromisso da Câmara Municipal com o Executivo: "Nós estamos aqui para servir e honrar o suor e o sonho de cada cidadão da nossa Cidade Natureza. Por isso, reafirmamos que o futuro que construiremos será feito com as mãos de todos, pois foi com o prefeito que aprendi o significado do que é ser um governo de coalizão", pontuou.

Além do prefeito e seu vice, os vereadores fizeram o juramento pelo cargo que ocuparão por quatro anos.

A cerimônia finalizou com a primeira-dama Clau Camargo, Larissa Machado (esposa do vice-prefeito, Rodolfo Machado) e as vereadoras eleitas, entre outras mulheres, recebendo flores como homenagens.