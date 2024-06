Vestibular da Fatec de Mogi das Cruzes termina nesta quinta-feira

Depois da prorrogação em uma semana, termina nesta quinta-feira (13/6) o prazo para candidatos interessados em disputar o vestibular do meio do ano e estudar em um dos cinco cursos da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes no segundo semestre de 2024. Todo o procedimento é de forma online e receberá as inscrições somente até às 15h desta quinta. A prova está marcada para o dia 30 de junho, às 13h, em local que ainda será divulgado.

A Fatec mogiana tem 280 vagas distribuídas entre Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Gestão Empresarial (este último em EAD). A instituição é uma faculdade de ensino público, gratuito e com excelência. Depois de prestar o vestibular, que tem taxa de R$ 90, os estudantes aprovados não precisam se preocupar com custos, como matrícula e mensalidade, durante toda a formação.

Agronegócio e Análise e Desenvolvimento de Sistemas são os que têm maior número de vagas: 80, cada, e turmas nos períodos da tarde e noite; Gestão de RH e Logística ofertam 40 vagas, cada, e funcionam no período da manhã. Gestão empresarial é o único na modalidade EAD, com 40 vagas.

Todos os cursos oferecidos pela Fatec têm duração de 3 anos e incluem disciplina de inglês do início ao término dos estudos.

Para se inscrever no vestibular é necessário ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio, ou equivalente, desde que comprove a conclusão do curso no ato da matrícula.

A inscrição no processo seletivo deve ser feita somente no site ( www.vestibularfatec.com.br ), onde o candidato irá preencher as informações solicitadas e o relatório socioeconômico.

A taxa é de R$ 90 e pode ser paga em dinheiro, em uma agência bancária, ou via internet, pelo aplicativo bancário, ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet, disponível no site do vestibular. No site também está disponível o Manual do Candidato, com todas as informações.