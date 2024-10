Visitação da exposição "Ferraz Antiga" no Castelo Zenker chega na última semana

Os ferrazenses e visitantes das cidades circunvizinhas têm até este domingo (20) para visitar a exposição “Ferraz Antiga”, no Centro Cultural Castelo Zenker, no bairro do Castelo. O evento já recebeu mais de três mil pessoas até o momento e a previsão é que este número aumente consideravelmente até o final das visitas.

O espaço abriga telas, utensílios da década de 50, maquetes, banner e elementos visuais que auxiliam a retratar a cidade de Ferraz de Vasconcelos, em seus 71 anos de emancipação político-administrativa. Figuras ilustres e povos que fizeram parte da construção do município também são homenageados.

De forma gratuita e livre para todas as idades, a exposição retrata a cidade de Ferraz de Vasconcelos em suas peculiaridades, lutas, conquistas e assim vislumbra o passado de vitória crescimento. Os participantes têm a oportunidade de fazer uma imersão na história do município anterior a sua emancipação em 1953.

A dona de casa, Maria José da Silva (moradora do Jardim Ferrazense), não escondeu a sua admiração e emoção ao entrar no castelo e conferir “In loco” o que viu: “estou emocionada por ver este prédio totalmente reformado e sendo utilizado em algo tão bonito como esta exposição. Chorei ao ver a cidade retratada em uma maquete, pois lembrei dos meus pais andando comigo pela região central quando eu era criança. Ficou tudo perfeito e de muito bom gosto, vale a pena conferir”, pontuou.

A exposição funciona de quinta a domingo, das 10 às 17 horas, no Centro Cultural Castelo Zenker, que está situado na Rua do Castelo, 25, no Jardim do Castelo.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número 4677-7238.