Volta às aulas 2025: rede municipal ferrazense retorna em 6 de fevereiro

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, anuncia que o início do ano letivo na rede municipal de ensino será na próxima quinta-feira, 6 de fevereiro. Neste primeiro semestre, mais de 18 mil estudantes retornam às salas de aula.

A expectativa é que 2025 seja um ano com muitas novidades na educação ferrazense. Segundo a pasta, as unidades escolares continuarão a receber as reformas e adequações necessárias para garantir o melhor atendimento aos estudantes. Haverá ampliação do número de matrículas no período integral e o ensino fundamental anos finais participará do programa "Mais Ciência na Escola", que visa fortalecer o ensino de ciências e tecnologia. Para apoiar o desenvolvimento integral dos adolescentes nos aspectos acadêmicos e socioemocionais, a rede também promoverá ações do programa “Escola das Adolescências”.

Hoje a cidade conta com 49 escolas municipais e 16 unidades conveniadas. Em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, todas as unidades já estão recebendo a limpeza e zeladoria necessária para acolher os alunos com mais conforto e segurança.

Vale destacar que a entrega dos kits de materiais escolares deve ocorrer ainda no início do ano letivo, de acordo com a pasta.

A proibição do uso de celulares nas salas de aula também é pauta na rede ferrazense. A Secretaria de Educação está elaborando uma normativa, por meio da resolução na Lei Federal n° 15.100, onde ficará proibido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celulares, com o objetivo de preservar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes, durante o período das aulas em todos os espaços escolares, incluindo recreio ou intervalo entre as aulas. O descumprimento das regras acarretará em orientação verbal, convocação de pais ou responsáveis com notificação por escrito e o estudante ficará sujeito a sanções descritas no Regimento Escolar.

“A volta às aulas é sempre um momento especial, marcado por novas oportunidades de aprendizado e construção de conhecimento, por isso, nosso compromisso é garantir uma educação de qualidade. Que este ano seja marcado por muitas conquistas, troca de experiências e desenvolvimento para nossos estudantes ferrazenses”, destaca a titular da Educação, Paula Trevizolli.