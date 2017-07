Casos de homicídio crescem em três cidades da região, diz SSP

Três cidades da região registraram aumento no número de casos de homicídio neste primeiro semestre de 2017, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta tarça-feira (25) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Santa Isabel computou o maior crescimento de casos: 400. A cidade computou um caso no ano passado e cinco, em 2017. O município é seguido por Suzano, com crescimento de 66,6%, e Poá com 50%.

Na cidade suzanense foram observadas seis ocorrências a mais, enquanto em Poá os casos subiram de 4 para 6. Apesar deste crescimento nos municípios citados, o Alto Tietê obteve uma queda de 2,9% na taxa percentual de homicídios em toda a região, passando de 68 registros em 2016 para 66 casos neste ano. Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes estão entre as cidades mais violentas, uma vez que Itaquá manteve o número de 18 casos ao longo dos seis meses, assim como no ano passado, e Mogi teve 11 ocorrências neste primeiro semestre.

Março foi o mês que registrou mais mortes por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Foram 14 casos neste ano e 13 no ano passado. Guararema e Salesópolis foram os únicos municípios que mantiveram nulos os registros durante o semestre analisado. Embora tenha a maior taxa percentual de crescimento, Santa Isabel está entre as cidades com as menores ocorrências, assim como Biritiba Mirim, Arujá e Poá.