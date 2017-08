Mercado imobiliário contabiliza aumento de 20% na procura

O mercado imobiliário de Suzano registrou nos primeiros sete meses deste ano um aumento de 20% na procura por imóveis em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Alves Bernardes, o crescimento não acontecia desde 2012, quando os preços dos imóveis subiram por causa da situação política e econômica do País. A expectativa é que o porcentual passe para 50% até o final deste ano.

Segundo Bernardes, o aumento contabilizado aconteceu de forma gradativa. "Um crescimento moderado, que veio conforme a situação política e econômica do Brasil. Quando os preços voltarem à normalidade e até mesmo com a eleição da República de 2018 teremos mais crescimento. Por enquanto, o mercado ainda está enfraquecido por causa dos últimos anos, mas logo os investidores retomarão as atividades", explicou.

Mais valorizados

Atualmente, os bairros - para o setor residencial - mais valorizados na cidade são o Jardim Realce, Jardim Carlos Cooper, Jardim Suzano e Parque do Colégio. Isso porque as residências são consideradas de alto padrão e com ótima localização.

Nesse caso, o metro quadrado das casas podem variar de 50% a 100%, que hoje em dia, nestes locais, está em média R$ 1,2 mil, dependendo da situação do imóvel. Entre os critérios estão o acabamento, infraestrutura, entre outros.

Por outro lado, as regiões menos valorizadas em relação à residência são mais afastadas do Centro. Como por exemplo, o Jardim Revista e bairros do Distrito de Palmeiras. "São moradias mais populares, que não tem tanta infraestrutura. Lugares normalmente que tem a rua de terra batida e onde não há luz e até mesmo saneamento básico", comentou.

Comercial

Com relação ao setor comercial da cidade, os locais mais valorizados na hora da compra de imóveis são as ruas principais do Centro - General Francisco Glicério, Benjamin Constant -, além da região do bairro Dona Benta.

"Glicério e Benjamin tem localização perfeita e tem um comércio muito movimentado. A situação também se repete no Dona Benta, onde a população tem aumentado e consequentemente o comércio tem se fortalecido", completou.