Em sete meses, 'Smart Suzano' auxilia na captura de 60 procurados da Justiça

As câmeras de monitoramento do sistema “Smart Suzano” auxiliaram, desde sua implantação, há sete meses, na prisão de 60 procurados pela Justiça, entre ocorrências atendidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Militar (PM).

Entre o último domingo (24/05) e esta terça-feira (26/05), mais seis homens foram detidos. Cinco capturas foram registradas entre segunda e terça-feira (25 e 26/05), na região do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, pelas equipes da GCM, enquanto uma foi realizada pela PM no domingo.

Sobre as prisões feitas pela corporação municipal, nesta segunda-feira, foram registradas quatro prisões, sendo duas no período da manhã e outras duas à tarde. As primeiras ocorreram por volta das 10 horas, quando dois homens com mandados relacionados ao não pagamento de pensão alimentícia foram identificados pelas câmeras ao circularem nas vias próximas ao terminal. Um deles tinha dívida aproximada de R$ 12 mil.

As outras duas capturas ocorreram por volta das 17 horas do mesmo dia. Um dos procurados foi identificado pelas câmeras instaladas nas imediações do Terminal Norte e localizado posteriormente em sua residência, após confirmação do endereço por meio do banco de dados das forças de segurança. O segundo foi abordado dentro de um ônibus por equipes da GCM e encaminhado à Delegacia Central.

Já nesta terça-feira (26/05), mais um homem procurado pela Justiça foi identificado pelas câmeras ao circular nas proximidades do Terminal Norte e capturado por volta das 15 horas por agentes municipais.

Câmeras

As câmeras do “Smart Suzano” estão distribuídas em pontos estratégicos do município, instaladas em totens de monitoramento e em outras estruturas urbanas, especialmente em áreas de grande circulação, como a região central e o entorno da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A tecnologia implantada no município realiza até 10,8 mil leituras faciais por hora, permitindo a identificação ágil de pessoas procuradas pela Justiça e ampliando a atuação das forças de segurança pública. O sistema opera por meio de câmeras de ultra definição equipadas com reconhecimento facial, capazes de analisar características como gênero, traços faciais, expressões e faixa etária aproximada, cruzando essas informações com bancos de dados oficiais.

Toda a estrutura do “Smart Suzano” está integrada à Central de Segurança Integrada (CSI), inaugurada em 2019 e atualmente vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. A unidade conta com mais de 1,2 mil câmeras distribuídas pela cidade, incluindo equipamentos instalados em todas as escolas municipais e em diversos pontos estratégicos de monitoramento urbano. A CSI funciona 24 horas por dia e reúne atuação integrada da GCM, PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, permitindo respostas mais rápidas às ocorrências e ampliando a capacidade operacional.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da tecnologia como ferramenta de apoio às equipes que atuam diariamente na proteção da população. “O ‘Smart Suzano’ representa um avanço importante para a segurança pública da cidade. O monitoramento aliado ao reconhecimento facial contribui diretamente com o trabalho das nossas equipes, agiliza as abordagens e fortalece a integração entre as forças de segurança, sempre com foco na proteção da população”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que os investimentos em tecnologia vêm fortalecendo a atuação preventiva e ampliando a capacidade de resposta do município. “Suzano tem investido continuamente em inteligência e monitoramento para garantir mais segurança à população. O ‘Smart Suzano’ tem se consolidado como uma ferramenta estratégica, contribuindo para localizar procurados da Justiça, apoiar as equipes em campo e oferecer respostas mais rápidas e eficientes no dia a dia da cidade”, declarou o chefe do Executivo.