Prefeitura destina R$ 208 milhões para Saúde e Educação em quatro meses

A Secretaria de Finanças de Suzano apresentou nesta segunda-feira (25/05), durante audiência pública realizada pela Câmara, o balanço de receitas e despesas da prefeitura nos primeiros quatro meses do ano. Na oportunidade, foi destacado que a administração municipal destinou, neste período, R$ 208 milhões para as áreas de Saúde e Educação. As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Itamar Viana.

A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo municipal, Denis Claudio da Silva, o Filho de Pedrinho do Mercado, e contou com as presenças dos vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; e Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro. Por parte da prefeitura, participaram também os contadores Marcelo Rodrigues, Claudinei Estevão e Mauricio Bento.

Conforme foi demonstrado, as despesas liquidadas até o primeiro quadrimestre, com recursos próprios na área da Saúde, totalizaram R$ 116,73 milhões, representando 30,41% do total de receitas de impostos e transferências constitucionais. Já as despesas liquidadas, entre janeiro e abril, com a manutenção e o desenvolvimento do ensino totalizaram R$ 91,34 milhões, atingindo 23,14% das receitas de impostos municipais e transferências constitucionais.

Em relação às receitas que financiam os serviços prestados à população, foram revelados os valores arrecadados em quatro meses.

As transferências correntes foram responsáveis por R$ 314,97 milhões, o que representa 34% do que está sendo previsto para o ano; o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) gerou R$ 63,57 milhões, o que representa 30% do que está projetado para 2026; o Imposto sobre Serviços (ISS) garantiu R$ 50,94 milhões, atingindo 36,74% do que é planejado para o ano; e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) viabilizou a arrecadação de R$ 6,18 milhões, o que representa 34,32% do que é previsto para os 12 meses de 2026.

A apresentação ainda trouxe a receita total executada no 1º quadrimestre, que alcançou R$ 572.115.913,80 atingindo 34,04% do previsto para o ano, que é de R$ 1.680.502.521,85. Quanto às despesas liquidadas no período, foram registrados R$ 501.636.657,61, o equivalente a 30,23% do valor projetado para os 12 meses de 2026, que é de R$ 1.659.613.537,60.

O secretário reforçou a importância da audiência para os esclarecimentos necessários sobre os recursos da administração municipal. “Essa prestação de contas garante a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais. Pudemos mostrar que os números da execução orçamentária e da gestão fiscal do município comprovam o controle das contas públicas e o respeito ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal”, avaliou o titular da pasta de Finanças.