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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Cidades

GCM segue com atuação em pontos estratégicos de Suzano

Objetivo da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã é garantir o bem-estar da população e combater a criminalidade

26 maio 2026 - 18h06Por De Suzano
Guarda Civil Municipal (GCM), segue realizando fiscalização e monitoramento em pontos estratégicos da cidade com o objetivo de garantir o bem-estar da população e combater a criminalidadeGuarda Civil Municipal (GCM), segue realizando fiscalização e monitoramento em pontos estratégicos da cidade com o objetivo de garantir o bem-estar da população e combater a criminalidade - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), segue realizando fiscalização e monitoramento em pontos estratégicos da cidade com o objetivo de garantir o bem-estar da população e combater a criminalidade. 

A operação é realizada com equipes em diferentes endereços e rondas preventivas pelas vias de vários bairros. A iniciativa vem sendo executada nos últimos 15 dias em locais como Jardim Colorado, Parque Maria Helena, Cidade Boa Vista e Cidade Miguel Badra, priorizando áreas com maior fluxo de pessoas. Na última sexta-feira (22/05), por exemplo, os agentes se dividiram entre o Jardim Dona Benta e a Vila Amorim.

A operação realizada pela GCM conta também com o suporte do sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano”, composto por câmeras instaladas em diferentes pontos da cidade e integradas ao trabalho operacional da corporação na prevenção e repressão de crimes.

O secretário Francisco Balbino reforçou a importância dessa atuação para garantir a segurança da população, coibindo irregularidades. “Ter à disposição as equipes da GCM e as câmeras do ‘Smart Suzano’ são primordiais para trazer mais segurança aos munícipes. A operação segue atuando em diversos pontos da cidade”, afirmou.

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