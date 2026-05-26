Saspe abre 24 vagas para cursos sobre moda íntima e manutenção de máquinas de costura

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano está abrindo inscrições para dois novos cursos em moda íntima e manutenção de máquinas de costura. As oportunidades são oferecidas em parceria com o Instituto Global Attitude. Os interessados podem procurar o órgão municipal a partir desta quinta-feira (28/05).

O curso “Overloque - Moda Íntima” apresenta conhecimentos práticos sobre o uso da máquina na confecção de peças, trazendo ao foco técnicas de acabamento, costura, manuseio do equipamento e cuidados básicos durante a produção. A capacitação conta com seis vagas de manhã, das 8 horas ao meio-dia, e seis à tarde, das 13 às 17 horas. As aulas começam no dia 8 de junho e terminam em 8 de julho, ocorrendo toda segunda e quarta-feira, nos dois períodos.

Já o curso “Manutenção de Máquina de Costura - Overloque” tem seis vagas para aulas à tarde. A capacitação ocorrerá no mesmo horário, mas às terças e quintas, com início no dia 9 de junho e término em 14 de julho. Na oportunidade, serão passados conhecimentos básicos sobre funcionamento, regulagem, conservação e identificação de problemas comuns em máquinas overloque, garantindo segurança e autonomia na hora de utilizar e conservar o equipamento.

Os interessados devem ter entre 18 e 60 anos e morar em Suzano. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer à sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro) com comprovante de residência e documento com foto.

“Nosso objetivo é apoiar e incentivar as pessoas que querem empreender e proporcionar oportunidades de aprendizado, com atenção dedicada a cada participante. Capacitações e formações como essas podem mudar vidas”, destacou a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.