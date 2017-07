Portelão receberá 8º Campeonato Paulista de Muay Thai

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, será palco no dia 8 de julho das lutas do 8º Campeonato Paulista de Muay Thai. Serão 25 confrontos no total. Além disso, terá premiação de melhor lutador, torcida, equipe e luta. Os duelos iniciarão a partir das 17 horas. A entrada no evento é a doação de um quilo de alimento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade (FUSS) para que repasse às entidades carentes.

O Centro de Treinamento (CT) de Artes Mariciais Toneli de Suzano conseguiu trazer a competição para o município devido à diretora do local, que é a única faixa preta da Confederação Brasileira Kyokushinkaikan de Sorocaba. Em contato próximo com a entidade, a diretora falou do espaço na cidade e teve a proposta aceita. Assim, o CT elaborou um ofício para a Secretaria de Esporte e Lazer, que apoiou e liberou o ginásio.

A arbitragem para a competição será da A.K.M. Muaythai. Até o momento, está confirmada a participação de 33 academias no dia. As 100 primeiras pessoas que chegarem para prestigiar o evento ganharão um workshop grátis no CT Toneli. O diretor de marketing do centro de treinamentos, Bruno de Paola, explicou como será a realização do curso. “Vão ser dois sábados. No primeiro, vão as 50 primeiras pessoas e no segundo os restantes. Será diferente de uma aula, um momento para que as pessoas possam conhecer e praticar a modalidade esportiva”, ressaltou.

Em relação ao ato de solidariedade com o FUSS, o diretor de marketing ainda comentou que os fundadores do CT Toneli sempre visaram ajudar ao próximo. “Fazer um evento que chame o público a ver um espetáculo de luta e a ajudar entidades com alimentos é uma ação ótima. Ajudar as pessoas é essencial”, completou.