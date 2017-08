Projeto Basquete Mogi Jovem tem inscrições abertas para crianças e adolescentes

Crianças e jovens podem participar do projeto Basquete Mogi Jovem, que tem apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes e da equipe Mogi Basquete. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (14) e podem ser feitas até este sábado (19), na Quadra Esportiva I, localizada na rua José Galucci, 141, em Jundiapeba.

De segunda a sexta-feira, as inscrições podem ser feitas das 8 às 17 horas. Já no sábado, o horário é das 8 às 12 horas. Ao todo, estão disponíveis 175 vagas e caso haja um número maior de inscritos, será feita uma seletiva supervisionada pelos responsáveis pelo projeto.

As turmas são divididas de acordo com a idade dos participantes, com aulas duas vezes por semana e as aulas também acontecerão na Quadra Esportiva I. Os destaques das atividades poderão ser convidados a fazer parte das equipes de base que representam Mogi das Cruzes em competições oficiais.

As aulas serão ministradas por professores de educação física capacitadores e os participantes receberão um agasalho e camiseta do projeto. Cada treino terá duração de 1h45, sendo que cada aluno treinará duas vezes por semana em horário do seu contra turno escolar.

O projeto Basquete Mogi Jovem será realizado com recursos provenientes da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. A responsável é a Associação Quântica e a iniciativa tem o patrocínio da Companhia Suzano de Papel e Celulose.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone 4798-5005 ou pelo e-mail associacaoquantica@gmail.com.

Confira os dias e horários das atividades: