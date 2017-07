Marido tenta matar esposa com golpes de tesoura após ela negar relações sexuais

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaququecetuba prendeu um homem suspeito de tentar matar a esposa usando uma tesoura. O motivo é que a mulher se negou a ter relações sexuais com o companheiro. Segundo a corporação, ele responderá a três crimes: tentativa de estupro, tentativa de homicídio e violência doméstica.

O ataque aconteceu na tarde de quinta-feira (20). A mulher chegou sangrando na Base Comunitária da Vila São Carlos. Pediu ajuda aos guardas municipais, e afirmou ter escapado de um ataque de fúria do marido. Disse também que o companheiro a forçava a manter relações sexuais, inclusive tentou estuprá-la.

Devido à possível agressividade do suspeito, os guardas solicitaram apoio e seguiram ao endereço do casal. Em uma vistoria na casa, os agentes municipais encontraram a tesoura usada no crime. O objeto estava escondido embaixo de uma cama e ainda estava com sangue da vítima.

Após a prisão em flagrante do marido, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro (PS). Ela foi medida e liberada. Segundo a GCM, o suspeito permaneceu preso em flagrante pelos três crimes cometidos contra a companheira.