Homem é preso com veículo furtado utilizado em outros crimes contra uma empresa de Mogi

Um homem foi preso após ser flagrado conduzindo um veículo que constava como produto de furto, na noite desta quinta-feira (11), no Jardim Esperança, em Mogi das Cruzes. O automóvel também apresentava sinais de adulteração na placa e foi utilizado em crimes contra uma empresa da cidade.

Segundo a Polícia Militar, equipes estavam realizando patrulhamento pela Rua Maria Diana Freire Mármora quando identificaram um Volkswagen T-Cross preto com registro de furto ocorrido em janeiro deste ano. Durante a abordagem, o motorista foi questionado sobre a procedência do veículo.

O homem admitiu ter participado do furto do automóvel e relatou que o carro foi utilizado para invadir uma empresa do setor de locação de veículos em duas ocasiões neste ano. Nos crimes, foram levados computadores e outros equipamentos eletrônicos.

Durante a vistoria, os agentes encontraram indícios de adulteração na placa do veículo, com o uso de fita isolante para modificar caracteres e dificultar a identificação. A investigação também apontou que o mesmo automóvel havia sido registrado por câmeras de segurança durante uma tentativa de invasão à mesma empresa no início deste mês.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes e segue à Disposição da Justiça.