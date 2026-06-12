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Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
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Polícia

Homem é preso com veículo furtado utilizado em outros crimes contra uma empresa de Mogi

Segundo a Polícia Militar o suspeito admitiu ter participado do furto do automóvel e relatou que o carro foi utilizado para invadir uma empresa em duas ocasiões neste ano

12 junho 2026 - 11h43Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é preso com veículo furtado utilizado em outros crimes contra uma empresa de MogiHomem é preso com veículo furtado utilizado em outros crimes contra uma empresa de Mogi - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso após ser flagrado conduzindo um veículo que constava como produto de furto, na noite desta quinta-feira (11), no Jardim Esperança, em Mogi das Cruzes. O automóvel também apresentava sinais de adulteração na placa e foi utilizado em crimes contra uma empresa da cidade.

Segundo a Polícia Militar, equipes estavam realizando patrulhamento pela Rua Maria Diana Freire Mármora quando identificaram um Volkswagen T-Cross preto com registro de furto ocorrido em janeiro deste ano. Durante a abordagem, o motorista foi questionado sobre a procedência do veículo.

O homem admitiu ter participado do furto do automóvel e relatou que o carro foi utilizado para invadir uma empresa do setor de locação de veículos em duas ocasiões neste ano. Nos crimes, foram levados computadores e outros equipamentos eletrônicos.

Durante a vistoria, os agentes encontraram indícios de adulteração na placa do veículo, com o uso de fita isolante para modificar caracteres e dificultar a identificação. A investigação também apontou que o mesmo automóvel havia sido registrado por câmeras de segurança durante uma tentativa de invasão à mesma empresa no início deste mês.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes e segue à Disposição da Justiça.