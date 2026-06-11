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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Polícia

GCM de Ferraz prende suspeito armado no Jardim Temporim

Denúncia feita por caminhoneiro levou equipe ao Chevrolet Prisma de cor preta levantando suspeita sobre tentativa de roubo

11 junho 2026 - 11h59Por da Reportagem Local
GCM de Ferraz prende suspeito armado no Jardim TemporimGCM de Ferraz prende suspeito armado no Jardim Temporim - (Foto: Divulgação)

 

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos realizou a prisão de um indivíduo armado após acompanhamento que teve início a partir de uma denúncia feita por um caminhoneiro que informou aos GCMs que possivelmente seria roubado.

A equipe da viatura 1505 foi acionada por um motorista de caminhão que relatou estar sendo seguido por um veículo Chevrolet Prisma de cor preta, levantando a suspeita de uma possível tentativa de roubo. Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o automóvel e deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu à determinação e iniciou fuga.

Diante da situação, foi realizado acompanhamento contando com o apoio da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense - CIMF. Com o auxílio da equipe da viatura 1506, foi montado um cerco que resultou na interceptação do veículo no Jardim Temporim.

Após a parada do automóvel, o suspeito tentou fugir a pé em direção a uma área de mata, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos agentes da GCM que estavam no apoio.

Durante a averiguação, os GCMs constataram que o veículo utilizava placas divergentes das originais, a placa verdadeira foi localizada no interior do automóvel.

Na vistoria veicular, também foi encontrada uma arma de fogo calibre .765, com numeração suprimida, carregada e pronta para uso com nove munições intactas.

O indivíduo foi conduzido à autoridade policial para as providências cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça. A arma, as munições e o veículo foram apreendidos.

 

 

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