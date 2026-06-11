GCM de Ferraz prende suspeito armado no Jardim Temporim

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos realizou a prisão de um indivíduo armado após acompanhamento que teve início a partir de uma denúncia feita por um caminhoneiro que informou aos GCMs que possivelmente seria roubado.

A equipe da viatura 1505 foi acionada por um motorista de caminhão que relatou estar sendo seguido por um veículo Chevrolet Prisma de cor preta, levantando a suspeita de uma possível tentativa de roubo. Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o automóvel e deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu à determinação e iniciou fuga.

Diante da situação, foi realizado acompanhamento contando com o apoio da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense - CIMF. Com o auxílio da equipe da viatura 1506, foi montado um cerco que resultou na interceptação do veículo no Jardim Temporim.

Após a parada do automóvel, o suspeito tentou fugir a pé em direção a uma área de mata, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos agentes da GCM que estavam no apoio.

Durante a averiguação, os GCMs constataram que o veículo utilizava placas divergentes das originais, a placa verdadeira foi localizada no interior do automóvel.

Na vistoria veicular, também foi encontrada uma arma de fogo calibre .765, com numeração suprimida, carregada e pronta para uso com nove munições intactas.

O indivíduo foi conduzido à autoridade policial para as providências cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça. A arma, as munições e o veículo foram apreendidos.