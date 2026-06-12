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Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
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Polícia

Mulher esfaqueada pelo companheiro morre após cirurgia em Suzano

Vítima de 45 anos foi socorrida em estado grave e passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos; caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher

12 junho 2026 - 20h21Por da Reportagem Local
A mulher de 45 anos, esfaqueada pelo companheiro em uma residência na Vila Amorim, em Suzano, nesta sexta-feira (12), morreu após passar por cirurgia.A mulher de 45 anos, esfaqueada pelo companheiro em uma residência na Vila Amorim, em Suzano, nesta sexta-feira (12), morreu após passar por cirurgia. - (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A mulher de 45 anos, esfaqueada pelo companheiro em uma residência na Vila Amorim, em Suzano, nesta sexta-feira (12), morreu após passar por cirurgia. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passou pelo procedimento no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), mas não resistiu aos ferimentos.


De acordo com informações da Prefeitura de Suzano, a ocorrência foi registrada durante a manhã. A mulher recebeu atendimento da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar, porém morreu após o procedimento cirúrgico em razão da gravidade das lesões.


O suspeito do ataque também foi encontrado ferido dentro do imóvel. Ele recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao HMS, onde permanece internado e aguarda cirurgia.
A administração municipal informou ainda que a vítima não integrava o grupo de mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM).


O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do crime. A polícia deve apurar a dinâmica da ocorrência e a motivação do ataque.

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