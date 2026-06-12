Mulher esfaqueada pelo companheiro morre após cirurgia em Suzano

A mulher de 45 anos, esfaqueada pelo companheiro em uma residência na Vila Amorim, em Suzano, nesta sexta-feira (12), morreu após passar por cirurgia. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passou pelo procedimento no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com informações da Prefeitura de Suzano, a ocorrência foi registrada durante a manhã. A mulher recebeu atendimento da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar, porém morreu após o procedimento cirúrgico em razão da gravidade das lesões.



O suspeito do ataque também foi encontrado ferido dentro do imóvel. Ele recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao HMS, onde permanece internado e aguarda cirurgia.

A administração municipal informou ainda que a vítima não integrava o grupo de mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM).



O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do crime. A polícia deve apurar a dinâmica da ocorrência e a motivação do ataque.