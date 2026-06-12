GCM de Arujá detém dois suspeitos com armas, farta munição e motos roubadas

Dois homens foram detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá na quinta-feira (11), após localizarem uma residência no Parque Rodrigo Barreto que estava sendo utilizada para o desmonte de motocicletas roubadas. A ação mobilizou equipes da Guarda e da Polícia Militar em um cerco estratégico na região.



Ao notarem a aproximação das viaturas na residência, os suspeitos tentaram escapar, correndo pelos fundos do imóvel em direção a uma área de mata. Os agentes, então, iniciaram buscas imediatas pelo terreno e conseguiram localizar e deter os dois indivíduos.



No interior da residência, os guardas municipais encontraram farta munição. Foi apreendido um revólver calibre .32 carregado com seis munições intactas, além de uma grande quantidade de cartuchos de diversos calibres: 282 munições de calibre .357, 70 de calibre .44 Magnum, 58 de calibre .32, 51 de calibre 9mm, quatro de calibre .38 e uma de calibre .380.



Além do armamento, os agentes localizaram na casa uma motocicleta Triumph Tiger sem emplacamento e com os sinais identificadores suprimidos, uma moto BMW F850 com queixa de roubo e diversas peças, pertencentes a outros veículos já desmontados.



Diante do flagrante, os dois homens detidos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Arujá. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão para o registro do boletim de ocorrência e a adoção das demais providências cabíveis.