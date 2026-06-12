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Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
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Polícia

Homem esfaqueia parceira no Dia dos Namorados em Suzano

Segundo informações iniciais, a ocorrência foi uma tentativa de feminicídio seguido de suicídio

12 junho 2026 - 10h06Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem esfaqueia parceira no Dia dos Namorados em SuzanoHomem esfaqueia parceira no Dia dos Namorados em Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem esfaqueou a parceira, nesta sexta-feira (12), Dia dos Namorados, após uma briga entre o casal na rua Euclides Damiani, Vila Amorim, em Suzano. Ambos foram levados com vida ao Pronto Socorro.

Segundo informações iniciais, a ocorrência foi uma tentativa de feminicídio seguido de suicídio. O suspeito não teve sucesso, sendo um dos feridos socorrido pelo Corpo de Bombeiros e a outro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

O DS solicitou mais informações à Prefeitura e à Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas ainda não recebeu retorno.

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