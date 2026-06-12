Homem esfaqueia parceira no Dia dos Namorados em Suzano

Um homem esfaqueou a parceira, nesta sexta-feira (12), Dia dos Namorados, após uma briga entre o casal na rua Euclides Damiani, Vila Amorim, em Suzano. Ambos foram levados com vida ao Pronto Socorro.

Segundo informações iniciais, a ocorrência foi uma tentativa de feminicídio seguido de suicídio. O suspeito não teve sucesso, sendo um dos feridos socorrido pelo Corpo de Bombeiros e a outro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O DS solicitou mais informações à Prefeitura e à Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas ainda não recebeu retorno.