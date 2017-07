Alunos do Alto Tietê poderão se inscrever na Olimpíada Nacional de Ciências

A inscrição para a Olimpíada Nacional de Ciências termina neste domingo (30). A competição é aberta para estudantes do 9º ano do Fundamental e do Ensino Médio (1ª e 3ª série) da rede estadual de ensino. O cadastro precisa ser feito por um professor de Ciências, Física ou Química em que o concorrente está matriculado.

A Olimpíada tem o objetivo de estimular o interesse de jovens pelo estudo das ciências naturais, além de identificar estudantes talentosos e incentivar o ingresso nas áreas científicas e tecnológicas. Os vencedores recebem medalhas de ouro, prata e bronze.

A primeira fase das provas está marcada para 17 de agosto nas escolas inscritas. A etapa 1 está distribuída em quatro níveis, de acordo com o ciclo de ensino. Todas são compostas por 15 questões objetivas.

Os resultados deverão ser lançados no banco de dados da Olimpíada Nacional de Ciências pelos professores credenciados. A comissão do campeonato divulgará o número mínimo de acertos necessários para classificação à segunda fase, marcada para 30 de setembro.

A Olimpíada Nacional de Ciências é organizada pela SBF (Sociedade Brasileira de Física) e a ABQ (Associação Brasileira de Química).