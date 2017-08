Neste ano, casos confirmados de dengue caem 89% nas cidades do Alto Tietê

O número de casos confirmados da dengue nos primeiros sete meses deste ano caiu 89,68% em comparação ao mesmo período de 2016 nas cidades da região. Em 2017, até o momento, foram registrados 87 casos. Já no último ano o número chega a 843 casos positivos. Os dados são referentes aos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Arujá.

A cidade suzanense contabilizou nestes sete meses queda de 97,67% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, foram registrados sete casos confirmados na cidade e 115 notificações. Em 2016, 300 casos da dengue foram confirmados e 843 notificados. Suzano realiza ações de combate ao mosquito transmissor da doenças: chikungunya, zika, dengue e febre amarela. O Departamento de Zoonoses, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, continua realizando vistorias nas residências e comércio das cidade. O objetivo é conscientizar a população sobre os cuidados que devem ser adotados mediante a essas doenças. Os técnicos da Zoonoses passam de imóvel a imóvel, orientando os munícipes sobre as doenças, a importância da prevenção e como eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor das enfermidades.

Mogi registrou nos primeiros sete meses deste ano apenas dois casos. No ano passado, a cidade contabilizou 207, o que representa uma queda de 99,03% em 2017. Para reduzir o número de casos, a administração conta com o Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses que desenvolve ações o ano inteiro, com vistorias casa a casa, palestras, bloqueios, entre outras. Atualmente, a equipe trabalha também no planejamento de ações mais intensas para o período de calor e chuvas.

Em Ferraz, de janeiro a julho deste ano foram notificados 66 casos. No mesmo período de 2016, foram computados 315. A cidade realiza ações casa a casa, bloqueios semanais realizados pela zoonoses e bloqueio em lugares estratégicos do município. Além disso, sempre é feita capacitações sobre o assunto e prevenção contínua.

Arujá contabilizou até o momento 12 casos confirmados da dengue neste ano. O número representa uma queda de nove casos, já que em 2016 foram registrados 21 casos. Em relação as notificações, no ano passado tiveram 241 e nos atuais sete primeiro meses foram computados 95. Na cidade, são realizadas ações diárias de bloqueio porta a porta, retirada de objetos passíveis ao acúmulo de água, distribuição de material informativo e orientação por meio dos agentes comunitários de saúde.