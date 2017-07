Itaquá Garden prevê expansão para 2018

O superintendente geral do Itaquá Garden Shopping, Alexandre Botelho, prevê a expansão da unidade no próximo ano. Segundo Botelho, o plano existe e faz parte da estratégia do grupo Tenco Shopping Centers. As informações foram cedidas ao jornalista Ayl Marques, na rádio SP/Rio 101.5 FM.

De acordo com o superintendente, atualmente o shopping de Itaquá possui 112 lojas contratadas. Houve ainda a geração de 3 mil empregos de forma direta e indireta. "Existe espaço e já temos pronto um plano de expansão. Então, hoje, como estratégia, a gente constrói o empreendimento já com expansão. A gente inaugura uma parte e deixa uma parte pronta para possível ampliação. Neste caso, que a gente acha que pode acontecer no ano que vem", diz Alexandre.

Botelho ainda revela que o empreendimento fecha, em média, três novos contratos por mês com lojistas. "Se a gente mantiver, a gente chega ao final do ano com o shopping praticamente locado e a podemos pensar na expansão. Temos 13 lojas ainda para ser inauguradas. Estamos com o prognóstico de que, no fim do ano, a gente lance a expansão".

O investimento na unidade foi de R$ 140 milhões, o retorno é esperado dentro de cinco anos. Atualmente, o faturamento mensal chega a R$ 19 milhões. A taxa duplicará em dezembro, quando o shopping deverá arrecadar R$ 40 milhões. "O público de Itaquá ia para cidades vizinhas e gerava essa receita. Hoje eles deixam a receita em Itaquá porque percebem a oferta de varejo, entretenimento e lazer. Repercute para cidade como um todo. A especulação imobiliária no entorno (da unidade) quase que quintuplicou. Com certeza, daqui a dez anos, vamos perceber que a cidade muda, terá prédios e empreendimentos. Acho que vai ser uma virada, vai ser outra cidade".

Para o superintendente, a construção gera maior auto-estima à população e 86% dos visitantes aprovaram o atendimento do shopping. De acordo ele, o grupo Tenco busca investir em município onde a demanda de oferta de varejo ainda é reprimida. "Fizemos um estudo de viabilidade, nesse estudo Itaquaquecetuba já ta no nosso radar há alguns anos. Onde hoje estamos instalados, o empreendimento tem fácil acesso, não só para Itaquá como para demais cidades da região".

Quanto à segurança, Botelho pontua que casos isolados de vandalismo ocorreram somente nos primeiros dias de atuação. Mas hoje a situação é totalmente controlada. "O shopping é voltado à família. Todas as ações de marketings são voltadas a esse público. Quem for, pode ficar tranqüilo porque está muito seguro".