Mutirão do Cuida+Mogi retorna ao Jardim Rodeio neste sábado

As equipes do Departamento de Limpeza Pública estarão neste sábado (19) no Jardim Rodeio para mais um mutirão do Cuida+Mogi. O bairro foi o primeiro a ser atendido dentro da nova configuração da força-tarefa, estabelecida no mês de março, com a inserção dos trabalhos de varrição e limpeza aos sábados.

O retorno ao Jardim Rodeio, logo, marca o término do primeiro ciclo de atendimento do programa e a finalização dos trabalhos nos bairros onde havia maior demanda. Vale lembrar, contudo, que o cronograma é cíclico e que todos os locais já atendidos neste ano em breve receberão novamente as equipes de manutenção e zeladoria urbana.

Além da varrição, as equipes do Departamento de Limpeza Pública farão, como em todos os sábados, serviços de roçada, raspagem e retirada de lixo e entulho de vias e terrenos públicos. Trata-se de uma equipe composta por 90 funcionários e que foi inserida na programação do Cuida+Mogi por meio de um remanejamento, tendo em vista a necessidade de atender de forma mais completa os bairros da cidade.

O perímetro atendido neste sábado compreende dois trechos do Jardim Rodeio, sendo um abaixo da Avenida Lothar Waldemar Hoehne (sentido Centro) e outro acima (sentido bairro), na região também conhecida como Vila Oroxó.

No trecho mais próximo do Centro, estão compreendidas pelo perímetro deste Cuida+Mogi as vias Avelino Pinto de Souza, Nossa Senhora do Bonfim, Milo Wagner Endor Guazelli, José Teles dos Santos, Professor Adolfo Cardoso, Carlos Valverde e um trecho da Prefeito Carlos Ferrreira Lopes.

Já na parte acima da Via Perimetral, será atendida a Estrada Velha do Rodeio, ruas Beija-Flor, Ítalo da Cunha Rocha, Eduardo Puddo, Maria Guimarães Montoni, Raul García Negrão, via Benedito Ferreira Lopes e a rua Edvaldo de Britto Pinheiro.

O Jardim Rodeio também receberá neste sábado (19) as equipes da Operação Cata-Tranqueira. Logo, os moradores que possuem móveis velhos e materiais inservíveis (exceto resto de construção civil) devem deixar o material na calçada em frente às suas casas nos primeiros minutos da manhã, para que possam ser recolhidos.

Os demais bairros que serão atendidos pelo Cata-Tranqueira neste sábado são o Jardim Maricá, Mogilar e Vila Nova Mogilar.

No último sábado (8), as equipes do Cuida+Mogi estiveram na Vila Estação e Vila Brasileira, onde fizeram a retirada de 37 toneladas de lixo e entulho, mais raspagem de 23,2 mil metros lineares de guias, além de capina em mais de 31 mil metros quadrados de áreas públicas.

Se não houver alterações na programação, no próximo final de semana o Cuida+Mogi estará no Jardim Apolo e Jardim Pavão. Já a partir de setembro, a programação dos sábados compreende os bairros Jardim Aracy, Conjunto do Bosque e Residencial Itapeti.

O número de serviços realizados em cada local depende diretamente da demanda do bairro. Por isso, em alguns pontos a força-tarefa dura apenas um dia, enquanto que, em outros, pode se estender por semanas.

Os mutirões do Cuida+Mogi são feitos tendo como base principal as demandas da população registradas oficialmente por meio da Ouvidoria Geral, no telefone 156 ou pelo portal Fala Cidadão. Os cidadãos que quiserem solicitar serviços de manutenção em áreas públicas de seu bairro, portanto, devem utilizar esses canais oficiais para o registro de suas demandas.