Nível de emprego na indústria do Alto Tietê abre o semestre em alta

O Alto Tietê abriu o segundo semestre com o quinto melhor desempenho no nível de emprego entre as 36 regiões industriais paulistas. A variação positiva foi de 0,57% em julho, o que significa aumento de aproximadamente 350 postos de trabalho. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Centro da Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)

O desempenho da Região em julho deste ano superou mais uma vez a média do Estado, que foi de -0,08%, e da Grande São Paulo (-0,03%). Os setores que mais influenciaram positivamente o resultado foram Metal, exceto Máquinas e Equipamentos (3,11%); Máquinas e Equipamentos (2,30%); Veículos Automotores e Autopeças (0,71%) e Produtos Alimentícios (1,31%).

No ano, o Alto Tietê acumula um nível de emprego industrial de 1,10%, representando um aumento de aproximadamente 650 postos de trabalho. Apesar da recuperação, o acumulado dos últimos 12 meses ainda permanece negativo (-1,49%), o que corresponde a uma defasagem de cerca de 900 postos de trabalho.

“Nós tivemos em julho uma variação positiva em 12 dos 17 setores industriais pesquisados, o que aponta uma recuperação lenta, mas progressiva da indústria do Alto Tietê. Foi o melhor julho desde 2011 e isso dá um ânimo para os empresários e para os trabalhadores. Porém, ainda não dá para dizer que a crise passou e que os investimentos estarão de volta porque o ambiente político e econômico continua instável. Por isso mesmo, é inaceitável qualquer tentativa de aumento de impostos”, ressalta José Francisco Caseiro, diretor do CIESP Alto Tietê.