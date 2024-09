13º Bunka Matsuri acontece neste final de semana em Suzano

O 13º Bunka Matsuri será realizado neste final de semana, nos dias 14 e 15 de setembro, na Chácaras Reunidas Guaió, em Suzano. O evento contará com diversas atrações artísticas japonesas, como apresentações de dança, música e taiko (tambores japoneses). Os horários são: das 12h às 21h no sábado e das 11h às 17h no domingo.

Entre os shows confirmados estão o grupo de dança Rizumu Nakayoshi de Suzano, os cantores Joe Hirata, Midori e Mayumi, além do grupo Kouran Daiko, que promete encantar o público com as batidas poderosas dos tambores japoneses.

Evento para toda a família

O Bunka Matsuri é um festival que celebra a cultura japonesa e a tradição da ACEAS NIKKEY (Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano), organizadora do evento. É também uma excelente oportunidade para saborear a autêntica culinária japonesa, com pratos tradicionais como yakissoba, sushi, tempurá e lamen.

Além disso, o público poderá prestigiar as apresentações dos alunos do Centro Educacional Nipo Brasileiro de Suzano (Cenibras), instituição vinculada à ACEAS, e conferir os trabalhos artísticos realizados em sala de aula, proporcionando uma oportunidade única de aprendizado e cultura.

Haverá também uma feira com estandes de produtos e serviços dos parceiros e patrocinadores do evento.

Local:

O 13º Bunka Matsuri acontece na sede da ACEAS NIKKEY, localizada na Rua Dibe Tanus, 535 - Chácaras Reunidas Guaió, Suzano. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo