1° Seminário 'Suzano Com Vida' reúne 350 professores

A Secretaria de Educação realizou, no último sábado (31), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava o 1° Seminário “Suzano Com Vida”, que contou com a participação de 350 professores. Durante o encontro, que teve como objetivo socializar as boas práticas da rede municipal de ensino e assegurar o protagonismo dos educadores, os docentes puderam expor suas vivências bem sucedidas nas escolas, após executarem os conhecimentos adquiridos durante as formações realizadas pelo Núcleo Pedagógico de Ensino Fundamental e da Comunidade Educativa (Cedac) em parceria com a entidade Itaú Social.

Entre os temas abordados, destacam-se projetos interdisciplinares relacionados à diversidade cultural brasileira, educação antirracista, letramento matemático, práticas corporais de aventura, fauna brasileira, além da rotina de trabalho do coordenador pedagógico.

Segundo o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, o evento foi uma importante oportunidade para fortalecer o intercâmbio de experiências entre os profissionais, destacando a importância de compartilhar estratégias pedagógicas que têm gerado resultados positivos nas escolas. “Essas trocas não apenas enriquecem o trabalho individual dos professores, mas também contribuem para o aprimoramento coletivo da rede , refletindo diretamente na qualidade do ensino oferecido aos alunos”, destacou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que também esteve presente na solenidade, destacou que a Educação em Suzano tem avançado significativamente nos últimos anos e aproveitou a oportunidade para agradecer aos profissionais da área. "É um trabalho que vem sendo fortalecido, desde as bolsas de MBA na FGV (Fundação Getúlio Vargas) até a entrega de chromebooks e de 25 escolas e creches. Agradeço aos nossos mais de 1,3 mil professores da rede municipal, que se dedicam diariamente para garantir um ensino cada vez melhor.