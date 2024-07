31,76% moram na Região Norte; distrito recebe investimentos

O Distrito de Boa Vista Paulista, também chamado de região norte, tem hoje 97.650 habitantes, o que corresponde a 31,76% da população de Suzano com 307.429 pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É uma das regiões com mais investimentos como as construções do Centro de Iniciação Esportiva (CIE), no Jardim Santa Inês, com a ordem de R$ 4,18 milhões em recursos; da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, que totalizou R$ 2,20 milhões em investimentos; do Mirante do Sesc, com R$ 342 mil para a construção; e reconstrução da Escola Municipal Ana Maria Barbosa, no Parque Maria Helena, que totalizando R$ 1,87 milhão.

A quantidade de comércios também é expressivo. Em toda a cidade, por exemplo, são aproximadamente, 10 mil estabelecimentos.

RENDA

De acordo com a Fundação Seade, há 62.368 pessoas com emprego formal em Suzano e salário médio de R$ 3.551,00. Já o PIB per capita está em R$ 50.471,00.

VALORIZAÇÃO

A Região Norte é uma das que mais se destacam, como o Jardim Dona Benta e Miguel Badra.

Suzano tem um comércio forte na região do Dona Benta. Houve uma revitalização da malha viária e isso colaborou bastante com o comércio local.

No Miguel Badra, também existe uma área comercial forte, assim como no Centro de Palmeiras.

O destaque fica para os estabelecimentos localizados nas Avenidas Francisco Marengo e Miguel Badra.