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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Tradição e Cultura

39ª Festa da Cerejeira deve reunir mais de 30 mil visitantes em Suzano

Evento gratuito do Bunkyo Suzano será realizado nos dias 04 e 05 de julho com atrações culturais, gastronomia típica e o tradicional concurso Miss Cerejeira 2026

26 junho 2026 - 13h39Por da Reportagem Local
A expectativa é de grande público para a 39ª Festa da Cerejeira do Bunkyo SuzanoA expectativa é de grande público para a 39ª Festa da Cerejeira do Bunkyo Suzano - (Foto: Divulgação/Bunkyo Suzano)

A expectativa é de grande público para a 39ª Festa da Cerejeira do Bunkyo Suzano, que será realizada nos dias 04 e 05 de julho (sábado e domingo), na sede da entidade (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 – Parque Suzano). Com entrada gratuita, o tradicional evento deverá reunir mais de 30 mil visitantes em dois dias de programação voltada à valorização da cultura japonesa.

Consolidada como uma das mais importantes celebrações culturais da região, a festa mobiliza mais de 300 voluntários para proporcionar uma experiência especial ao público. A programação contará com apresentações musicais, demonstrações de artes marciais, shows ligados à cultura japonesa, oficinas culturais realizadas em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano e a tradicional Exposição de Carpas Japonesas (Nishikigoi), uma das atrações mais aguardadas pelos visitantes.

A gastronomia oriental será novamente um dos grandes destaques da festa. Entre os pratos mais procurados está o tradicional yakisoba da Festa da Cerejeira, reconhecido em 2025 como o primeiro patrimônio imaterial do município de Suzano e preparado com mais de duas toneladas de macarrão durante o evento. Os visitantes também poderão saborear diversas especialidades da culinária japonesa e oriental, além das tradicionais coxinhas artesanais produzidas pelo Haha no Kai, o departamento de mães do Bunkyo Suzano, preparadas manualmente por voluntárias e já consagradas entre o público.

Outro momento bastante aguardado será o concurso Miss Cerejeira 2026, que reunirá representantes da comunidade em diferentes categorias e valoriza a beleza, a elegância e a preservação da cultura japonesa.

Para o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, a Festa da Cerejeira representa muito mais do que uma celebração cultural. “É motivo de grande alegria ver nossa festa crescer a cada ano e receber milhares de visitantes. Tudo isso é possível graças ao trabalho de mais de 300 voluntários, que dedicam seu tempo para preservar a cultura japonesa e receber bem cada pessoa que passa pelo Bunkyo. Convidamos toda a população para participar da 39ª Festa da Cerejeira e celebrar conosco essa tradição que já faz parte da história de Suzano”, destacou.

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