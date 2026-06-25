População de Palmeiras ganha segunda Casa de Cultura no Jardim Belém

A Prefeitura de Suzano entrega neste sábado (27/06), a partir das 10 horas, a Casa de Cultura de Palmeiras II Ari de Jesus Cardoso, localizada na rua Antonio Binotti, 332, no Jardim Belém. O novo espaço, administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, terá capacidade para atender mais de mil pessoas por mês e ampliará a oferta de atividades culturais de forma descentralizada criando novas oportunidades de acesso à formação artística com a realização de cursos, oficinas e ações culturais.

A programação de inauguração começará às 9h30 com a apresentação do músico Babi Ferreira, seguida pelo cerimonial de entrega com discursos das autoridades. O prefeito Pedro Ishi e o secretário José Luiz Spitti participarão do evento de entrega.

O equipamento tem 387 metros quadrados (m²), sendo 192 m² de área construída, e conta com recepção, sala de espera, biblioteca, sala multiuso, almoxarifado, banheiros e uma ampla área externa preparada para receber eventos, apresentações e ações de formação artística. Para viabilizar o início das atividades, foram investidos aproximadamente R$ 80 mil de recursos municipais em melhorias e adequações, incluindo pintura, aquisição de mobiliário, instalação de rede de internet e demais intervenções necessárias para garantir conforto, segurança e qualidade no atendimento ao público.

Entre os destaques da nova unidade estão as oficinas culturais que serão oferecidas por meio do Programa de Formação Artística (Profart). Ao todo, serão disponibilizadas 408 vagas distribuídas entre cursos de desenho, ballet, ritmos, street dance, violão e graffiti. A definição das modalidades levou em consideração a demanda identificada na região, contemplando tanto atividades já procuradas pela população quanto novas opções que ampliam as possibilidades de aprendizado e expressão artística para crianças, jovens e adultos.

Os cursos de ballet, desenho e violão chegam para complementar o trabalho já desenvolvido em outros equipamentos culturais do município, enquanto as oficinas de graffiti, street dance e ritmos representam novas oportunidades para os moradores do bairro e arredores. A expectativa é de que as inscrições sejam abertas no segundo semestre deste ano, com início das atividades previsto para agosto de 2026.

Outro diferencial da Casa de Cultura Ari de Jesus Cardoso será a biblioteca, que iniciará suas atividades com um acervo de quase mil livros. O espaço permitirá o empréstimo de exemplares mediante cadastro dos usuários e contribuirá para o incentivo à leitura, à pesquisa e ao desenvolvimento educacional de moradores da região sul da cidade. Das mais de mil pessoas estimadas para serem atendidas mensalmente, cerca de 600 devem ser de forma orgânica para atividades de leitura, convivência e participação em eventos culturais.

O secretário municipal de Cultura lembrou que a inauguração representa mais um avanço no processo de descentralização das ações culturais, levando oportunidades de formação artística e acesso à cultura para mais perto da população de Palmeiras. “O objetivo é garantir que a cultura esteja presente em todas as regiões da cidade, oferecendo espaços de qualidade para o desenvolvimento de talentos, o fortalecimento da identidade cultural e a ampliação do acesso à arte. Esta nova casa de cultura nasce para ser um ponto de encontro da comunidade e um ambiente de transformação por meio da cultura”, afirmou Spitti.

Já o prefeito pontuou que a entrega do equipamento amplia o acesso da população aos serviços culturais e fomenta a formação cidadã por meio da arte. “Estamos investindo em espaços que geram oportunidades, conhecimento e inclusão. A Casa de Cultura de Palmeiras foi pensada para atender uma demanda importante da região, oferecendo atividades que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social de crianças, jovens e adultos. É mais um equipamento público que chega para fortalecer a cultura e aproximar ainda mais os serviços da população”, declarou.

Homenagem

Ari de Jesus Cardoso, o “Tio Ari”, nasceu em 6 de agosto de 1957, em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, e cresceu em uma família de oito irmãos. Filho de Roberto Cardoso e Julieta de Lima Cardoso, iniciou sua trajetória de trabalho ainda na infância, ajudando os pais em uma olaria. Conhecido pelo jeito alegre e pela personalidade cativante, construiu ao longo da vida uma história marcada pela dedicação e pelo respeito às pessoas ao seu redor.

Aos 19 anos, casou-se com Maria de Freitas Cardoso, com quem teve três filhos: Ednei, Elisandra e Mirian. Embora o casal tenha se separado alguns anos depois, Tio Ari sempre manteve forte vínculo com a família, que foi uma das bases de sua vida.

Em 1985, aos 28 anos, ingressou na Prefeitura de Suzano como motorista, função que exerceu com dedicação até o último dia de sua vida, em 29 de junho de 2016. Durante mais de três décadas de serviço público, conquistou o respeito de colegas e amigos.