Primeira Igreja Batista de Suzano celebra 100 anos de história

A Primeira Igreja Batista de Suzano comemorou seu centenário nesta última quarta-feira (24). Os dias 26, 27 e 28 contarão com uma programação gratuita e aberta à população para a celebração.



No ano de 1924, se instalava no município de Suzano a Igreja que até então funcionava de forma informal. O grupo, em sequência, instalou a Primeira Igreja Batista do Brás de forma legalizada. Que, em seguida, viria a tornar-se incentivo para a decisão de organizar formalmente aquele trabalho - em Suzano -, nascendo, portanto, em 24 de junho de 1926, a Primeira Igreja Batista em Suzano.



Atualmente, a Igreja conta com 671 membros presentes, que, por sua vez, consideram o centésimo aniversário uma marca histórica. “São anos de trabalho anunciando a palavra de Deus, mas também cuidando de pessoas com atividades voltadas para a ação social, formação profissional e bem-estar de pessoas que chegaram de uma forma ou de outra”, explica o diretor da Igreja, Joel de Barros Bittencourt.



Segundo o diretor da igreja, as festividades se iniciaram no ano passado. “Já estamos comemorando desde 2025 e finalizaremos com três dias especiais no Complexo Educacional Mirambava, isso nos dias 26, 27 e 28, com pastores e grupos musicais convidados, feira gastronômica, brinquedos para as crianças, tudo, com exceção dos alimentos consumidos, de forma gratuita. No domingo (28), encerraremos com uma programação especial com um Coral de 100 Vozes, formado pelos coristas de nossa Igreja e da igreja fundadora (PIB do Brás), acompanhado por orquestra”, relatou.

Além de toda religiosidade, a igreja também conta com projetos sociais. “Nestes anos também voltamos nossas atenções para outras áreas, não somente aos membros de nossa comunidade, mas também àqueles que se chegam, como ação social, formação técnica como programa básico de informática, corte e costura e outros, além de cuidar também dos desconfortos emocionais através do Ministério Celebrando a Recuperação, visando apoio àqueles que têm algum problema emocional através da ministração de princípios bíblicos e de sessões de partilhas. Todo esse trabalho é executado por um colegiado de líderes e coordenado por um Ministério de Pastores, figurando como Pastor Titular Elizeu Manoel dos Santos, que está conosco desde o ano de 2021”, finalizou o diretor, Joel.