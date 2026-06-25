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Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
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Cidades

Serviços essenciais serão mantidos durante jogo da Seleção Brasileira na próxima segunda

Atendimentos de urgência e emergência, segurança, Defesa Civil, zeladoria e parques municipais funcionarão normalmente no período

25 junho 2026 - 17h47Por De Suzano
arques municipais funcionarão normalmente no períodoarques municipais funcionarão normalmente no período - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano publicou um decreto nesta quinta-feira (25/06) que prevê o encerramento do expediente de alguns atendimentos municipais às 11 horas da próxima segunda-feira (29/06), em razão do jogo da Seleção Brasileira, marcado para as 14 horas, pela Copa do Mundo. No entanto, os serviços públicos essenciais seguirão em funcionamento, garantindo os atendimentos à população.

Permanecerão em atividade os serviços de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, além das atividades da Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, zeladoria urbana, coleta de lixo, trânsito, cemitérios e parques municipais, assegurando a continuidade dos atendimentos à população.

Na área da Saúde, o atendimento será ininterrupto no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, no bairro Vila Figueira. Também permanecerão em funcionamento o Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras, na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, na rua Guarani, 200, no Jardim Revista; e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também seguirá disponível e poderá ser acionado pelo telefone 192 a qualquer momento.

Outros setores essenciais funcionarão normalmente durante o período. A GCM manterá o patrulhamento preventivo nas ruas e o atendimento pelos telefones 153 e (11) 4745-2150, enquanto a Defesa Civil poderá ser acionada pelo número (11) 4748-5394. Os serviços de coleta de lixo, varrição e zeladoria urbana também seguirão sem alterações.

Os cemitérios municipais São Sebastião, localizado na rua Cássia Francisco, 651, no bairro Sítio São José, e São João Batista, na avenida Brasiliana, 10, no Parque Alvorada, permanecerão abertos ao público das 8 horas às 17h30. O velório municipal funcionará das 6h30 às 16h30.

Já o Mercado Municipal também estará fechado, mas em decorrência do próprio expediente, que não funciona às segundas-feiras. As demandas relacionadas ao trânsito poderão ser informadas à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

Os parques municipais também funcionarão normalmente. O Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, e o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, estarão abertos à população conforme seus horários habituais.

Os cinco ecopontos de Suzano vão funcionar normalmente, sem interrupção para a partida da seleção. O endereço dos estabelecimentos de descarte de resíduos pode ser conferido pelo link bit.ly/ecopontossuzano

A administração municipal reforça que a manutenção dos serviços essenciais tem como objetivo garantir assistência, segurança e suporte à população mesmo durante a realização do jogo da Seleção Brasileira.

 

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