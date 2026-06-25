Suzano promove melhorias em mais de 260 vias públicas no mês de maio

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realizou melhorias em 263 vias públicas de Suzano durante o mês de maio, por meio das ações de sinalização viária e manutenção. No período, foram atendidos 108 trechos em 51 bairros, que ficaram melhor sinalizados com os serviços, e outros 155 em 48 bairros pela Operação Tapa-Buraco, que utilizou 616,40 toneladas de massa asfáltica.

As intervenções de sinalização incluíram pintura de solo, demarcações viárias, instalação e manutenção de placas de trânsito e outras ações complementares. Entre os destaques estão a implantação e revitalização de 24 lombadas, a pintura de 50 faixas de pedestres, a instalação ou manutenção de 84 placas de sinalização vertical e a construção de 24 rampas de acessibilidade.

O trabalho também contemplou melhorias voltadas ao transporte coletivo e à inclusão, com a implantação e manutenção de sete abrigos de ônibus, além da criação ou revitalização de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (7) e idosos (6).

Além das ações de infraestrutura, a pasta realizou 21 operações de fiscalização dos serviços de transporte somente em maio. As atividades envolveram o acompanhamento do transporte regular, complementar, táxis e transporte escolar, garantindo o cumprimento das normas e mais segurança aos usuários. Outro serviço que registrou procura significativa foi a emissão de credenciais de estacionamento. Durante o mês, foram realizados 130 atendimentos para idosos e 81 para pessoas com deficiência, assegurando o acesso às vagas especiais previstas em lei.

Segundo o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, os resultados são satisfatórios e mostram o intenso trabalho realizado em diferentes frentes pela pasta. “A equipe atua diariamente para garantir uma cidade mais segura, organizada e acessível. Além dos serviços de sinalização e conservação das vias, temos reforçado a fiscalização do transporte e ampliado o atendimento à população por meio da emissão de credenciais para idosos e pessoas com deficiência. São ações que impactam diretamente a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos suzanenses”, afirmou.