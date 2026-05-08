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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Cidades

Portelão tem encontro especial de Dia das Mães com 370 praticantes de Lian Gong

Atividade contou com a presença da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e reuniu participantes do projeto em uma manhã de integração e bem-estar

08 maio 2026 - 18h41Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, recebeu, na manhã desta sexta-feira (08/05), 370 praticantes de Lian Gong para uma edição especial de Dia das Mães. A atividade promoveu um momento de integração, saúde e bem-estar entre os participantes.

Durante o encontro, os alunos realizaram uma sequência de movimentos coordenados orientados por instrutores habilitados, ao som de músicas suaves. A prática do Lian Gong reúne exercícios respiratórios, alongamentos e movimentos posturais adaptados para diferentes faixas etárias e condições físicas.

Em Suzano, a modalidade conta com mais de 2 mil praticantes distribuídos em 44 pontos da cidade, entre praças, equipamentos públicos e unidades de atendimento voltadas à terceira idade.

A edição desta sexta-feira contou com as presenças da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho; do secretário de Meio Ambiente, André Chiang; do presidente da Associação Cultural Chinesa, Diego Tung; e do presidente da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, Reinaldo Katsumata.

Realizado pela Prefeitura de Suzano em parceria com a Associação Cultural Chinesa, o projeto se consolidou como uma importante iniciativa de promoção da saúde, prevenção de doenças e estímulo à qualidade de vida, além de contribuir para a valorização das tradições culturais orientais.

André Chiang destacou o crescimento da adesão à prática no município e os benefícios percebidos pelos participantes. “O Lian Gong tem proporcionado resultados positivos relacionados à saúde física e ao bem-estar emocional dos participantes. A população reconheceu os benefícios da prática, especialmente em aspectos como respiração, concentração e qualidade de vida. Por isso, seguimos incentivando e ampliando essas atividades no município”, afirmou o secretário.

A primeira-dama também ressaltou a importância do encontro realizado em homenagem ao Dia das Mães. “Ver o Portelão reunindo tantas pessoas em um ambiente de convivência e energia positiva demonstra a importância do Lian Gong para a cidade. Além de promover saúde e bem-estar, a atividade fortalece vínculos e incentiva a integração social”, declarou.

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