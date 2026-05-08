Encontro discute implantação de Conselho Tutelar em Palmeiras

O prefeito Pedro Ishi recebeu na última quarta-feira (06/05) as conselheiras tutelares que atuam nas duas unidades já instaladas em Suzano, no centro e na região norte, para discutir a implantação de um terceiro Conselho Tutelar, no distrito de Palmeiras, ampliando o trabalho voltado ao acolhimento de crianças e adolescentes.

A reunião também contou com a participação do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e do titular da pasta, Carlos Araújo, além da representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas), Jussara Silêncio.

O objetivo foi avançar no processo que deverá viabilizar, já em 2027, essa nova estrutura no município, para garantir que os direitos do público de zero a 18 anos sejam preservados. Conforme foi alinhado, além do equipamento físico, cujo endereço vem sendo estudado, estão previstas para o próximo ano as eleições que garantirão o início do mandato dos novos conselheiros para janeiro de 2028.

Assim, o processo eleitoral que já previa um pleito para definição dos novos conselheiros para as duas unidades existentes, em 2027, também deverá contemplar a terceira unidade, ampliando a abrangência deste trabalho em função do aumento populacional do município.

Além da proteção às crianças e aos adolescentes que tiverem seus direitos violados ou ameaçados, o novo Conselho Tutelar também promoverá, assim como já acontece nos dois existentes no município, orientações aos pais e responsáveis, buscando superar as dificuldades que afetam o bem-estar das crianças e adolescentes. Também será atribuição dos conselheiros eleitos para a nova estrutura, a requisição de serviços públicos em Saúde, Educação, Assistência Social e outras áreas, nas esferas municipal, estadual e federal, quando há dificuldade de acesso.

Atualmente, as atribuições referentes às demandas da cidade estão sob a responsabilidade dos membros eleitos que atuam na unidade da região central (rua Barão do Rio Branco, 249 - Vila Costa), que são Sônia Pimenta, Valdete Nicomedes, Vanessa Ângelo, Francisca Xavier e Regiane Maris; e aqueles membro eleitos que atuam na unidade da região norte (rua Jaime Leme, 33 - Cidade Boa Vista): Eli Tavares, Aparecida Dias, Rosemary dos Santos, Rita Cavalcanti e Maria Cecília de Abreu. Todas elas estiveram na reunião com o prefeito.

Vale destacar que na gestão Pedro Ishi foi inaugurada a nova sede do Conselho Tutelar da região norte, em 15 de abril de 2025, que registrou, apenas no primeiro ano de funcionamento, 7.224 atendimentos.

O prefeito afirmou que a administração municipal está empenhada em avançar com a ampliação do atendimento voltado à população. “Os Conselhos Tutelares cumprem um papel de extrema relevância, garantindo o suporte necessário nos momentos em que os direitos das crianças e adolescentes estão sob ameaça. Por isso, além de melhorar as condições do Conselho Tutelar da região norte, agora queremos implantar uma terceira unidade na região de Palmeiras, oferecendo uma nova estrutura para os munícipes daquela localidade”, declarou o chefe do Executivo.