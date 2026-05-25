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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Cidades

Plano de pavimentação avança para a Vila Figueira com obras nas ruas Kaneji Kodama e Shoichi Masuda

Prefeitura de Suzano conclui nesta semana mais uma etapa do pacote de melhorias na infraestrutura viária que tem alcançado toda a cidade; para estes acessos, houve investimento de R$ 1,69 milhão

25 maio 2026 - 18h11Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O plano de pavimentação que está sendo executado pela Prefeitura de Suzano em toda a cidade avançou para a Vila Figueira, onde já estão sendo finalizadas obras de requalificação asfáltica. Nesta segunda-feira (25/05), foi aplicado novo asfalto no trecho da rua Kaneji Kodama que fica entre as ruas Vereador Romeu Graciano e Leila Margarida Takeuchi; e até o final desta semana o mesmo trabalho será concluído na rua Shoichi Masuda, no trecho entre a avenida Antônio Marques Figueira e Adelino Mathias.

Para garantir melhorias nestes acessos, que facilitam o deslocamento de todos os motoristas que vivem e circulam nesta localidade, houve um investimento de R$ 1,69 milhão, sendo a maior parte deles de recursos provenientes do governo federal e o restante de contrapartida da administração municipal.

As obras nas duas vias, que estão sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. e têm sido acompanhadas pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, começaram nas últimas semanas com os serviços preliminares, incluindo a fresagem e a aplicação de binder, de forma a preparar a estrutura para suporte da carga dos veículos. As intervenções ainda seguirão até mesmo após a finalização das obras de pavimentação, com serviços de zeladora, iluminação e sinalização.

Na Kaneji Kodama, os trabalhos começaram pelo trecho que fica entre as ruas Vereador Romeu Graciano e Agostinho Irente, e terminaram no trecho entre as ruas Agostinho Irente e Leila Margarida Takeuchi, totalizando quase um quilômetro de extensão. Já na Shoichi Masuda, além do recapeamento em dois quarteirões, ainda houve a pavimentação no trecho que não era asfaltado, entre as ruas Kaneji Kodama e Adelino Mathias. As obras nos três quarteirões desta via alcançaram uma extensão total de cerca de 500 metros.

Para a região do Colorado, foram executados também neste mês de maio trabalhos de requalificação na rua Ipês, no trecho entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba, na Vila Urupês, que se estenderão por toda a vida. As intervenções nesta localidade ainda garantirão a requalificação em um trecho de 352 metros da rua Jeca Tatu, entre rua Gato Cinzento e a rua Professor Jeremia, além de melhorias no sistema de drenagem das ruas Guilherme e Ipês, além da avenida Taiaçupeba. Ao todo, serão investidos R$ 7,4 milhões, sendo R$ 6,8 milhões de recursos federais e R$ 600 mil de contrapartida municipal.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que os serviços beneficiarão todos os motoristas que circulam pela região central da cidade. “A Vila Figueira é um bairro estratégico para a mobilidade do município, já que é utilizado para quem chega e sai do centro. Uma vez que executamos ações para melhorar a condição das vias, começando pelo serviços preliminares e terminando com a nova pavimentação, facilitamos o deslocamento de todos”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito frisou que as atividades nestas localidades se integram ao trabalho que tem ocorrido em toda a cidade. “Estamos avançando com o plano de pavimentação para inúmeros bairros de Suzano e agora celebramos essa etapa que chegou à Vila Figueira, com a conclusão das obras nessas duas vias. Esta é mais uma conquista para todos e dá continuidade ao avanço nas melhorias em infraestrutura viário que estamos proporcionando nos quatro cantos do município”, destacou o chefe do Executivo.

 

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