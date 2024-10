7ª edição do 'Liquida Suzano Autos' mantém tradição e fomenta setor automobilístico na cidade

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano finalizou, na noite de domingo (20/10), a 7ª edição do Liquida Suzano Autos, um dos maiores feirões de veículos do Alto Tietê. Realizado no Parque Max Feffer entre os dias 17 e 20 de outubro, o evento reuniu 14 empresas automotivas da região com ofertas e condições únicas ao longo dos quatro dias de exposição.

Realizada pela ACE Suzano e pela MP Feiras & Eventos, contando ainda com o apoio do Banco Santander, a iniciativa trouxe diversas atrações, entre elas a exposição de veículos, área de serviços de apoio ao cliente e praça de alimentação com Food Trucks.

Segundo o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, o Liquida Suzano Autos é uma iniciativa fundamental para o fomento ao empreendedorismo do setor automobilístico local. "Suzano possui inúmeras empresas relacionadas ao setor automobilístico. Com o nosso feirão conseguimos atingir não só as empresas participantes, mas também toda a cadeia de comércio e serviços ligados à área em nossa cidade. Além do fomento ao setor de automóveis, também fortalecemos os estabelecimentos do segmento alimentício, que participaram da praça de alimentação", explica.

A diretora da MP Feiras & Eventos, Maria Paula C. Almeida, por sua vez, reafirma o valor do evento para Suzano. "Com uma feira deste porte, chamamos a atenção da população de todo o Alto Tietê, que veio visitar nossos stands e conhecer cada empresa presente nesta grandiosa ação. Aqui, surgem oportunidades únicas para lojistas e consumidores, portanto, agradecemos a presença e a parceria de todos os envolvidos", aponta.