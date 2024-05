Abril registra maior número de atividades da operação 'Tapa-Buraco'

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana registrou em abril o maior número de atividades da operação “Tapa-Buraco” em 2024. Os serviços efetuados no quarto mês do ano alcançaram 83 ruas, de 40 bairros, que receberam a aplicação de 201,19 mil metros quadrados (m²) de massa asfáltica. A quantidade de vias assinaladas neste balanço é quatro vezes superior às intervenções verificadas em fevereiro (21) e mais do que o triplo da marca de janeiro (25), contabilizando ainda aumento de 30% em relação ao mês de março (64).

Entre as localidades contempladas, algumas receberam um número mais expressivo de atividades. Como exemplo, no bairro Cidade Miguel Badra, as melhorias chegaram a seis vias: Mario Augusto Ramos, Paulo César Fernandes de Oliveira, Benedito Salomé da Anunciação, avenida Miguel Badra, Professor Alceu Salvarani e Valdemiro Pereira de Lima.

Entre outros locais que também foram registrados mais serviços, podem ser citados o Parque Residencial Casa Branca, com as ruas Ana Vagos Pereira, Zulmira Gara Pereira, Manoel Alabarce Lopes, Hiroshi Kagano e Isabel Castanheda Mayer; o Jardim Nova América com as ruas Waldemar Rosa Lima; Florentino do Nascimento e Jacob dos Santos; e o Jardim São José, com as ruas Noruega, Margarida Lima de Oliveira e Turquia.

Sinalização

No mês de abril, também foram proporcionadas pela pasta melhorias em 204 pontos de sinalização, que incluíram reparos em 41 lombadas, reforço da pintura em 85 faixas de pedestres e em seis locais de acessibilidade, assim como a instalação de 72 novas placas de trânsito. Além do trabalho nas ruas, houve a revitalização de 28 abrigos para espera de passageiros em paradas de ônibus.

A maior demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada com mais frequência no centro, no Jardim Luela, no Jardim Dona Benta, na Estância Americana, na Vila Figueira, na Vila Urupês e na Cidade Boa Vista. Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende implantação e manutenção de placas de trânsito, foi promovida em maior quantidade no centro e na Cidade Boa Vista, abrangendo também outras localidades, como o Jardim Casa Branca, o Jardim Marcatto e a Cidade Edson.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, afirmou que a operação “Tapa-Buraco” e as melhorias na sinalização contribuem com o trânsito e aumentam a segurança de motoristas e pedestres. “As equipes da pasta circulam pelos quatro cantos da cidade de Suzano para promover ações contínuas nas vias, seja com a intervenção nos buracos, seja com a revitalização de faixas e troca de placas. Assim, conseguimos preservar as boas condições de deslocamento para os motoristas e tranquilidade para os pedestres no momento de atravessar as ruas”, concluiu Galo.