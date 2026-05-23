Segurança Cidadã segue com 'Operação Visibilidade' no centro e na região norte de Suzano

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano segue realizando a “Operação Visibilidade” em toda a cidade com foco na ampliação do patrulhamento preventivo e no reforço da segurança em locais de grande circulação de pedestres e veículos. A iniciativa tem como objetivo contribuir para a redução dos índices criminais e ampliar a sensação de proteção da população.

As ações, coordenadas pela Guarda Civil Municipal (GCM), ocorreram em dois pontos estratégicos do município. No período da manhã, os trabalhos foram concentrados na região do Jardim Dona Benta e, à tarde, na Vila Amorim. Além dos pontos de bloqueio e presença ostensiva, os agentes também realizaram rondas preventivas pelas vias dos bairros atendidos.

A operação vem sendo executada nos últimos 15 dias em regiões como Jardim Colorado, Cidade Boa Vista e Jardim Dona Benta, priorizando áreas com maior fluxo de pessoas.

As ações também contam com o suporte do sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano”, composto por câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade e integradas ao trabalho operacional da corporação na prevenção e repressão de crimes.

Nesta semana, o sistema auxiliou na captura de mais três procurados pela Justiça. O primeiro foi identificado por dirigir sob efeito de álcool e sem habilitação; o segundo possuía condenação por lesão corporal; e o terceiro por estupro de vulnerável. Todos foram localizados por meio do monitoramento inteligente e presos pela GCM. Desde a implantação do “Smart Suzano”, há pouco mais de sete meses, já foram registradas 54 prisões com apoio da tecnologia.

O secretário Francisco Balbino destacou a importância da operação para o fortalecimento da segurança preventiva na cidade. “A ‘Operação Visibilidade’ reforça a presença da GCM em pontos estratégicos do município e demonstra o compromisso da administração municipal com a proteção da população. Aliamos o trabalho ostensivo das equipes nas ruas ao uso da tecnologia do ‘Smart Suzano’, ampliando nossa capacidade de resposta e prevenção às ocorrências”, afirmou.