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Jornal Diário de Suzano - 22/05/2026
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Cidades

Suzano lança nova edição do programa de apadrinhamento 'Acolher com o Coração'

Iniciativa que será apresentada nesta terça-feira (26/05), no Anfiteatro Orlando Digenova, promoverá vínculos entre crianças e adolescentes em acolhimento institucional e seus padrinhos

22 maio 2026 - 19h32Por De Suzano
Suzano lança nova edição do programa de apadrinhamento 'Acolher com o Coração'Suzano lança nova edição do programa de apadrinhamento 'Acolher com o Coração' - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, em parceria com a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Suzano, lança nesta terça-feira (26/05), às 9 horas, o programa de apadrinhamento “Acolher com o Coração”, durante cerimônia organizada no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro. A iniciativa fortalece a rede de apoio às crianças e aos adolescentes acolhidos em instituições municipais, ampliando as possibilidades de vínculo entre padrinhos e afilhados.

O evento contará com a presença do prefeito de Suzano, Pedro Ishi, do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e do juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude, Heitor Moreira de Oliveira. Também estarão presentes representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Defensoria Pública e demais autoridades.

Durante a atividade, serão detalhadas as modalidades de apadrinhamento, que visam oferecer aos beneficiários dos três Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), não apenas relacionadas ao acompanhamento afetivo, mas também suporte financeiro, material, educacional e profissionalizante.

O programa, cujas inscrições serão abertas e divulgadas no dia do lançamento, busca sensibilizar a sociedade civil sobre a importância da participação na proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, proporcionando maior suporte ao seu desenvolvimento.

Modalidades

O apadrinhamento afetivo permite que voluntários criem vínculos afetivos com crianças e adolescentes, promovendo a convivência familiar e comunitária. Os padrinhos poderão proporcionar passeios em finais de semana e em períodos de férias, oferecendo suporte emocional contínuo, sem caracterizar adoção.

A prestação de serviços permite que profissionais ou pessoas jurídicas possam contribuir com atividades relacionadas à cultura, lazer, educação, saúde ou formação profissional, dentro ou fora da instituição, alinhadas à sua área de atuação, mediante plano de atividades previamente definido.

O suporte financeiro proporciona que os padrinhos colaborem com cursos profissionalizantes, reforço escolar, práticas esportivas, aprendizado de idiomas e outras necessidades específicas dos apadrinhados.

Por sua vez, o apoio material garante a doação de recursos, equipamentos, utensílios, móveis e outros bens às crianças, adolescentes, suas famílias ou às instituições de acolhimento.

Já o “desenvolvimento educacional e profissional” permite que padrinhos patrocinem cursos profissionalizantes, vagas de estágio ou aprendizagem, respeitando a legislação vigente sobre o trabalho protegido de adolescentes.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social destacou a relevância da iniciativa. “A ampliação das modalidades de apadrinhamento fortalece o programa, criando oportunidades para que a população ofereça suporte efetivo às crianças e adolescentes. Convidamos toda a sociedade a participar das inscrições, que serão abertas no dia do lançamento”, afirmou Garippo.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da parceria com a Justiça. “Agradecemos à 1ª Vara da Infância e Juventude, sob a condução do juiz Heitor Moreira de Oliveira, pelo trabalho de implementação do programa. A prefeitura oferecerá todo o apoio necessário para que a iniciativa sensibilize a população e cumpra seu objetivo de garantir os direitos das crianças e adolescentes acolhidos nas instituições municipais”, ressaltou o chefe do Poder Executivo Municipal.

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