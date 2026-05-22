Presidente da Sicredi Progresso PR/SP recebe Medalha da Câmara

A Câmara de Suzano entregou a Medalha Antônio Marques Figueira ao presidente da Sicredi Progresso PR/SP, Inácio Cattani. A homenagem foi de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, e aprovada pelos demais parlamentares.

Professor Edirlei afirmou que a entrega da honraria foi possível graças à intermediação do secretário de Meio Ambiente e diretor da Associação Cultural Suzanense (Bunkyo), André Chiang. Ele destacou o cooperativismo, que surgiu na Inglaterra em meados de 1800, e ressaltou a chegada da Sicredi ao município.

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu, durante o evento, o apoio dado por Cattani, por meio da Sicredi, a projetos sociais do município, citando o Suzano Vôlei.

André Chiang disse que acompanha o homenageado desde o início das atividades da cooperativa em Suzano, em 2017.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) Suzano, Cristiano Homan, destacou que o trabalho realizado por Cattani na Sicredi ajudou a fortalecer não apenas uma instituição financeira, mas também relações humanas, sonhos e projetos de muitas famílias e empreendedores.

O prefeito Pedro Ishi (PL) falou sobre a contribuição da Sicredi para Suzano. “Além dos números, faço questão de destacar o trabalho realizado para a cidade, principalmente na área social”, afirmou, citando como exemplo a parceria com o Suzano Vôlei. “Por meio da Sicredi, tivemos a oportunidade de resgatar nosso time e, hoje, pelo Fundo Social de Solidariedade, conseguimos levar alimentos à população em situação de maior vulnerabilidade”.

Inácio Cattani recebeu a Medalha Antônio Marques Figueira ao lado da esposa, Marilde Cattani. Ele afirmou que a honraria amplia seu senso de responsabilidade para trabalhar por uma Suzano mais próspera. Também destacou que a medalha não representa uma conquista individual, mas o resultado do trabalho de uma equipe comprometida e da confiança dos associados da Sicredi. “Temos orgulho de participar ativamente da vida da cidade, valorizando a cultura e o esporte”, revelou.

A sessão solene foi conduzida pelo presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL).