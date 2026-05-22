Fundo Social reforça protagonismo feminismo com evento de valorização da maternidade

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano promoveu nesta sexta-feira (22/05) um evento de valorização do protagonismo feminino para marcar o mês dedicado às mães. Durante a atividade, realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, a presidente do orgão municipal, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, enalteceu as trajetórias de mulheres que são exemplos de força e superação.

O encontro, denominado “Mãe Mulher”, contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi, do vice-prefeito Said Raful e do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama, que reforçaram a importância de reconhecer histórias inspiradoras de quatro mulheres, que se tornaram exemplos pela forma que lidam com a maternidade e todos os desafios que superam diariamente.

Para refletir sobre todos estes temas, foram convidadas para participar de uma roda de conversa, conduzida pela primeira-dama, a médica pediatra especialista em Transtorno de Espectro Autista (TEA), Tamiris Gonçalves; a professora da rede municipal Fernanda Franco; a empresária Rose Soares; e a empreendedora Camila Rafaela.

Cada uma das quatro compartilhou com as presentes a sua relação com a maternidade e demonstrou os motivos pelos quais se tornaram referências neste campo. Tamires falou sobre a experiência como mãe atípica e dos cuidados com um de seus filhos, que foi diagnosticado com autismo aos dois anos de idade.

Fernanda comentou sobre a transformação que viveu a partir dos 17 anos, quando foi mãe pela primeira vez e seu amadurecimento com a chegada dos outros dois filhos. Rose contou sobre os desafios que enfrentou quando foi mãe pela primeira vez, ainda muito jovem, e quando descobriu que iria ser mãe de trigêmeos. Já Camila falou sobre sua realização ao se tornar mãe adotante após sete anos na fila de espera.

Repercussão

O presidente da Câmara cumprimentou a prefeitura por essa iniciativa de celebração ao mês das mães. “Temos nesse período a oportunidade de dialogar sobre essas histórias tão admiráveis, que se relacionam com o amor materno a partir de trajetórias especiais como as dessas mulheres. É uma satisfação poder participar dessa atividade”, pontuou Artur Takayama.

O prefeito elogiou as mulheres que foram reverenciadas nesta oportunidade. “Nós vemos o quanto as mulheres lutam para garantir uma vida melhor para seus filhos e todos os obstáculos que elas passam no dia a dia. Temos que valorizar o protagonismo feminino na sociedade e organizar encontros que promovam essas reflexões. Nosso papel é celebrar as mães o ano inteiro por tudo que elas fazem”, sublinhou o chefe do Executivo municipal.

A primeira-dama se juntou às demais e destacou sua relação com a maternidade ao revelar o quão desafiador foi saber de suas gestações em momentos tão simbólicos de sua vida pessoal e profissional, parabenizando todas as convidadas pelas histórias e por terem aceito o convite para dialogar sobre este tema tão relevante.

“O Fundo Social idealizou esse evento para mostrar que as histórias de maternidade são diversas, mas todas têm um aspecto em comum, que é a força que adquirimos quando descobrimos que vamos ser mães e toda a transformação que essa realidade provoca nas nossas vidas. É muito gratificante poder refletir sobre tantas experiências, que nos inspiram e nos fortalecem”, disse Déborah.

Participaram da atividade os secretários municipais Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esportes e Lazer); Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); Renata Priscila Magalhães (Educação); Cintia Lira (Administração) e César Braga (Controladoria Geral do Município). Pelo Legislativo municipal, ainda participou o vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro.