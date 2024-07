ACE Suzano divulga 29 novas vagas de emprego de estabelecimentos associados

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está com 29 vagas de emprego disponibilizadas pelos estabelecimentos vinculados ao grupo, sendo 16 para cargos efetivos e outras 13 para estágios. Todas as vagas podem ser conferidas no portal de oportunidades da ACE (acesuzano.com.br/bancodecurriculos), sendo necessário o cadastro de dados pessoais para se candidatar aos cargos.

Das vagas disponibilizadas, alguns dos empregos fixos incluem motorista de ônibus; ajudante geral; vendedor projetista de móveis planejados e montador. Por sua vez, os estágios possuem diversas ramificações, incluindo as áreas de administração, marketing, pedagogia e design gráfico. Essas e outras oportunidades podem ser conferidas na íntegra no portal online da associação.

Cada vaga possui especificidades quanto a salário, funções e horário de trabalho, além de exigências quanto às habilidades e as características profissionais. A exemplo, os interessados na vaga de supervisor técnico em uma empresa local de controle de pragas devem ter experiência na área, não ter medo de insetos e possuir CNH entre as categorias A e D, ao passo que um aspirante a estagiário, como auxiliar para uma açaiteria da cidade, precisa estar matriculado em uma instituição de ensino técnico no curso de Administração e ter disponibilidade para atuar de terça-feira a domingo, das 12 às 17 horas.

Para concorrer às vagas por meio da ACE, os interessados devem cadastrar seus currículos junto à associação, inserindo um e-mail para contato, CPF e nome completo. Ao fim disso, a etapa estará completa e os indivíduos poderão registrar seus CVs no site, assim disponibilizando as candidaturas para a conferência das empresas e comércios associados que divulgam as oportunidades de trabalho.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, explica que algumas empresas optam por não divulgar suas vagas nominalmente, mas todos os comércios e prestadores de serviço passam por avaliações constantes por parte da associação. “Em alguns casos, os associados optam pelo sigilo. Contudo, é importante ressaltar que todos os grupos que submetem pedidos de contratação à entidade são frequentemente inspecionados pela ACE para que sejam oferecidas condições ideais de trabalho aos contratados”, constatou.

Para dúvidas ou mais informações, os interessados podem contatar o telefone (11) 4744-8400 ou e-mail vagas@acesuzano.com.br.