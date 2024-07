Ace Suzano e Conselho da Mulher Empreendedora reúnem cerca de 80 empresários em workshop

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC) promoveram o "Marketing Day", um evento destinado ao ensinamento de estratégias nas redes sociais que reuniu cerca de 80 pessoas no auditório da entidade na noite da última segunda-feira (29/07).



Com acompanhamento do diretor financeiro da entidade, Cristiano Homan, e da diretora de Empreendedorismo, Samira Chahade, o evento reuniu três palestrantes que apresentaram conceitos e estratégias variadas aos participantes em áreas específicas na potencialização do setor de vendas. A exemplo, a presidente do CMEC e diretora de Marketing da ACE Suzano, Priscila Rossini, abordou a importância do "Posicionamento e Marca Pessoal" ao mostrar a construção de uma identidade própria forte para obter destaque no mercado.



O evento ainda reuniu outros dois palestrantes convidados. A empresária Jaqueline Awano, especialista em Tráfego Pago para Negócios Locais, compartilhou dicas e estratégias para melhorar a presença online e atrair mais clientes por meio de ferramentas do Google. Por sua vez, o produtor e estrategista digital João Henrique explicou aos presentes sobre a utilização de recursos do Instagram, como os vídeos em formato "reels", para aumentar o engajamento e alcançar um público maior de maneira criativa e envolvente.



Priscila pontuou o fato de que os participantes tiveram uma noite de interação e conhecimento acerca das mídias digitais em uma proposta que garantiu a inclusão de todos no processo. "Foi um momento maravilhoso no qual trouxemos aprendizado, interatividade e leveza aos empreendedores aqui presentes. Por isso, em nome do presidente Rodrigo Guarizo e de toda a entidade, agradeço a presença da Jaqueline e do João, pois percebemos todos muito felizes e satisfeitos com os ensinamentos", reforçou.



Guarizo, por sua vez, destacou o papel da entidade em garantir conhecimento e o acesso dos empresários a novos modos e técnicas de fomentar negócios. "As redes sociais são fundamentais para os empreendedores que visam um amplo alcance de seus serviços e produtos, algo que possibilita o aumento do número de clientes. Nosso objetivo com este processo foi garantir um aprendizado para que as técnicas sejam colocadas em prática e todos obtenham grandes resultados", finalizou.