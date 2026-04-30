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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Cidades

ACE Suzano promove a 10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' no Max Feffer

Tradicional feirão de veículos volta ao Parque Max Feffer entre os dias 14 e 17 de maio

30 abril 2026 - 18h54Por de Suzano
ACE Suzano promove a 10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' no Max FefferACE Suzano promove a 10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' no Max Feffer - (Foto: Divulgação/ACE Suzano)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano prepara a décima edição do tradicional “Liquida Suzano Autos” para este mês de maio, com 15 lojistas e uma praça de alimentação com entrada gratuita ao público. O evento acontecerá entre os dias 14 e 17 (quinta-feira a domingo), das 9 às 20 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

O projeto é parte da campanha “Compre em Suzano”, sendo uma realização com o apoio da MP Feiras & Eventos e do banco Santander. A atividade serve de incentivo ao comércio local por meio da exposição de veículos novos e seminovos de lojas suzanenses, sendo que no local os visitantes terão a oportunidade de sair com um automóvel novo por meio de condições especiais de pagamento e preços atrativos oferecidos pelas empresas que integram o evento.

A ação contará com 15 estandes para lojistas do segmento automotivo, tendo a participação das concessionárias JME Veículos, Black Motors, TDM Multimarcas, Gomes Automóveis, Tico Multimarcas, Sidicar Multimarcas, VS+Car Multimarcas, GSM Multimarcas, NGL Veículos, Superclass Multimarcas, E7 Veículos, Paganni Multimarcas, Like Automóveis, Uniclass Multimarcas e Start Veículos. O evento contará com 500 automóveis em estoque, todos com condições especiais para o público que visitar o Max Feffer.

Além das ofertas, o ambiente do feirão ainda terá uma área de convivência exclusiva para o público. Ao longo de todo o evento, a organização vai oferecer uma praça de alimentação com opções para todos os gostos, contando com a participação das lojas Pastéis Toia, Espetos Premium e Delícia da Rose, garantindo assim mais conforto, lazer e acolhimento aos visitantes do evento que também contará com o apoio das empresas Conexão Web Telecom e Postos Quality. 

A gestora da MP Feiras e Eventos, a empresária Maria Paula, reforçou a importância da ação enquanto movimento já tradicional do comércio na cidade. “É muito gratificante ver a continuidade desse projeto, que a cada dia se fortalece mais, oferecendo aos lojistas da região oportunidades reais de fomentar e expandir seus negócios”, afirma.

O presidente da ACE, Cristiano Homan, explica que a continuidade do projeto representa mais uma atividade de fomento ao setor automobilístico e uma nova chance aos interessados em sair de carro novo. “Assim como foi ao longo da gestão do presidente Rodrigo Guarizo, esta será a chance perfeita para aqueles que sonham em trocar de carro ou em finalmente conseguir um bom negócio para ter um veículo próprio. São múltiplas as oportunidades, portanto, convidamos a todos para conhecer essas ofertas”, disse.
 

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