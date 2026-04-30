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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Cidades

Primeira-dama acompanha assinatura de protocolos de intenção para políticas públicas às mulheres

Encontro em Itaquaquecetuba contou com a presença de secretário estadual Marcos da Costa; vice-prefeito também participou de reunião do Condemat+ no mesmo evento

30 abril 2026 - 18h49Por da Reportagem Local
Primeira-dama acompanha assinatura de protocolos de intenção para políticas públicas às mulheresPrimeira-dama acompanha assinatura de protocolos de intenção para políticas públicas às mulheres - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, participou nesta quinta-feira (30/04) de uma solenidade para assinatura de dois protocolos de intenção para criação de políticas públicas voltadas às mulheres e às pessoas com deficiência na região.

O evento foi realizado na Casa da Mulher de Itaquaquecetuba e contou com as presenças do secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e de prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+).

Antes do encontro para assinatura dos protocolos, o vice-prefeito de Suzano, Said Raful, representou o prefeito Pedro Ishi em reunião do grupo, onde foram tratados vários assuntos para a região.

Na ocasião, foram assinados dois protocolos pelo secretário estadual. O primeiro compete à implementação do programa “Todas In-Rede”, que promove a inclusão de mulheres com deficiência por meio de ações integradas nas áreas de autonomia, empregabilidade, prevenção à violência e comunicação acessível.

O segundo estabelece parcerias com o Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, para garantir apoio técnico e capacitação a profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social. O objetivo é qualificar o atendimento e apoiar os municípios na estruturação de políticas públicas inclusivas, com base na Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Na oportunidade, o chefe da pasta ainda anunciou a implantação de uma unidade do Centro TEA Paulista na região.

Em agosto de 2025 o secretário esteve em Suzano e, ao lado do prefeito Pedro Ishi, assinou quatro convênios que viabilizaram a criação de programas sociais voltados às pessoas com deficiência, entre eles o “Todas In-Rede”, que foi assinado nesta quinta-feira em Itaquaquecetuba.

Além disso, Suzano também já está construindo um equipamento similar. Trata-se do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, em uma área anexa ao Parque Max Feffer, no Jardim Imperador, com investimento de cerca de R$ 5 milhões e que deve ser entregue até o início de 2027.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi destacou o encontro como muito positivo para Suzano, pois vai fomentar o debate e os direitos das pessoas com deficiência, em especial as mulheres. “O programa ‘Todas In-Rede’, que já é realizado em Suzano, é muito importante para trazer dignidade às mulheres com deficiência, oferecendo capacitações e integrando a região por uma causa conjunta. Além disso, o Centro TEA Paulista realiza atendimento multidisciplinar e integral de jovens e adultos com Transtorno do Espectro Autista. São pautas primordiais nos dias atuais e Suzano já está engajada nessas causas”, disse a presidente do Fundo Social.

Reunião

Antes da assinatura dos protocolos de intenção pelo secretário estadual Marcos da Costa, o vice-prefeito Said Raful participou, como representante do prefeito Pedro Ishi, da 1ª Assembleia Extraoficial do Conselho de Prefeitos. Na reunião foram discutidos cinco tópicos para o Alto Tietê e que terão a participação de Suzano.

A primeira foi a adesão regional ao Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável (Meu Município pelos ODS). O objetivo é integrar as políticas públicas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no planejamento municipal.

Outra pauta discutida foi a coordenação do Condemat+ na Câmara Técnica de Gestão Territorial, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. O consórcio da região vai comandar outros grupos de cidades da Grande São Paulo sobre esses assuntos. Outros temas debatidos foram: República Jovem, Selo de Inspeção Municipal, Feira do Empreendedor Sebrae, Ampliação do Consórcio, Convite Cambi e Câmaras Técnicas.

“Nossa cidade vem se destacando em diversas frentes, e o encontro de hoje foi para formalizar que Suzano, junto com outras cidades, vai coordenar uma Câmara Técnica do Consórcio de Municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Isso reforça o bom trabalho realizado por todos nós. Além disso, discutimos outras demandas regionais que vão beneficiar muito nossa cidade”.

Presenças

O encontro contou com as presenças do presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, e dos prefeitos Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Celso Florêncio (Jacareí), Saulo Souza (Poá) e Rodolfo Marcondes (Salesópolis), além do vice-prefeito Toshi Omura (Biritiba Mirim) e da primeira-dama Roberta Taino (Biritiba Mirim).

Ainda prestigiaram o evento o secretário de Assistência Social de Guararema, Vanderlon Gomes; o secretário de Governo de Mogi das Cruzes, Guilherme Server; o coordenador da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência do Condemat+ e diretor da Pessoa com Deficiência de Arujá, Ronilson Silva; e a coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres e secretária da Mulher de Mogi das Cruzes, Livia Bolina.

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