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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Cidades

GCM de Suzano inicia nova série de apresentações do Canil nas escolas

Ação educativa realizada em parceria com a Secretaria de Educação leva orientações sobre segurança, cidadania e convivência às unidades de ensino da cidade

30 abril 2026 - 17h08Por De Suzano
Ação educativa realizada em parceria com a Secretaria de EducaçãoAção educativa realizada em parceria com a Secretaria de Educação - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deu início nesta quarta-feira (29/04) a uma nova série de apresentações do grupamento do Canil nas escolas municipais da cidade. A ação tem caráter educativo e busca aproximar os estudantes do trabalho desenvolvido pela corporação, além de transmitir noções de cidadania, respeito às leis e convivência social por meio de atividades lúdicas e demonstrações conduzidas pelos cães da corporação.

O cronograma começou na Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, no bairro Jardim São José, e seguiu nesta quinta-feira (30/04) na unidade Professora Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aya. As ações prosseguem ao longo das próximas semanas. 

Na segunda-feira (04/05), às 9h30, será a vez da Escola Municipal José Celestino Sanches, no Jardim Varan, receber a ação. No dia seguinte (05/05), no mesmo horário, a programação chega à Escola Municipal Lídia Lima da Silva, no Jardim Planalto. Já na quarta-feira (06/05), o Canil retorna à unidade Therezinha Pereira Lima Muzel, também às 9h30.

Já na quinta-feira (07/05), às 9h30, a equipe estará novamente na escola Nizilda. Um dia depois (08/05), o encontro será na Escola Municipal Nereide do Carmo Peronti Sasso, no Jardim Monte Cristo. Encerrando o cronograma, no dia 12 de maio (terça-feira), às 13h30, a ação retorna à Escola Municipal Lídia Lima da Silva, e, em 13 de maio (quarta-feira), também às 13h30, à Escola Municipal José Celestino Sanches.

As ações são coordenadas pelo agente Matheus Felipe Ribeiro de Souza, responsável pelo Canil, e contam com parceria da Secretaria Municipal de Educação, além da participação dos instrutores do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard) e do projeto “Maria Vai à Escola”, iniciativas já reconhecidas pelo trabalho preventivo e de orientação junto às crianças e adolescentes da rede municipal.

Durante as visitas, os estudantes acompanham demonstrações de obediência, faro e interação dos cães treinados, além de receberem orientações sobre prevenção à violência, respeito ao próximo e importância do trabalho das forças de segurança no município. A proposta é unir informação e entretenimento em atividades que despertem o interesse das crianças e fortaleçam vínculos com a comunidade escolar.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o projeto representa mais uma importante ferramenta de prevenção e aproximação social. “Quando levamos a GCM para dentro das escolas por meio de ações como esta, mostramos às crianças que a segurança pública também se constrói com diálogo, educação e confiança. O Canil desperta atenção dos alunos e se torna uma ponte valiosa para transmitir ensinamentos importantes”, destacou.

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