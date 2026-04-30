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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Cidades

Atletas de Suzano brilham e sobem ao pódio no Campeonato Sul-Americano de Sumô

Competição realizada em Buenos Aires, na Argentina, no dia 25 de abril (sábado), reuniu cerca de 120 atletas de todo o continente

30 abril 2026 - 19h02Por De Suzano
Competição reuniu cerca de 120 atletas de todo o continenteCompetição reuniu cerca de 120 atletas de todo o continente - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Atletas de Suzano foram destaque no Campeonato Sul-Americano de Sumô, realizado em Buenos Aires, na Argentina, no último sábado (25/04). Representando a equipe Nova Central — que tem base no município e reúne talentos do Alto Tietê —, os competidores conquistaram importantes resultados e levaram o nome do município a mais um pódio internacional.

Entre os principais destaques está a suzanense Luciana Montgomery Watanabe Higuchi, que teve desempenho de alto nível ao conquistar o título de campeã na categoria absoluto por equipes e o vice-campeonato na categoria até 73 quilos. No masculino, outro representante da cidade, Vinícius de Almeida, também fez história ao garantir o terceiro lugar na categoria até 77 quilos, além de sagrar-se campeão integrando o time Brasil A.

A equipe sediada em Suzano ainda contou com a participação de atletas de outras cidades, como Edson Dias Júnior, da capital paulista, que conquistou o terceiro lugar na categoria até 92 quilos e também o terceiro lugar por equipes (Brasil B), e Fernando Santarosa, igualmente de São Paulo, que terminou na quinta colocação em sua categoria.

Além de atleta de destaque, Luciana Watanabe é professora em Suzano, onde realiza treinos na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 – Parque Suzano). As atividades da equipe Nova Central ocorrem às quintas-feiras, das 19 às 21 horas, e aos sábados, das 11 às 13 horas. Os treinos são gratuitos e abertos ao público, reforçando o papel de Suzano na formação de novos talentos da modalidade.

Para Luciana, os resultados conquistados evidenciam a força do trabalho desenvolvido na cidade. “Essas conquistas mostram não apenas o crescimento do sumô no Brasil, mas também a qualidade da formação de atletas em Suzano e na região”, destacou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, também ressaltou o desempenho dos atletas de Suzano no cenário internacional. “Suzano se orgulha de ver seus representantes alcançando resultados tão expressivos fora do país. Isso reforça o potencial da cidade e a importância do investimento contínuo no esporte”, afirmou.

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