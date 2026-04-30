Construção do Hospital Federal atinge 85% de conclusão e passa por vistoria

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, realizou nesta quinta-feira (30/04) uma vistoria técnica na obra do Hospital Federal, localizado entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a rua Sete de Setembro, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul. A visita teve como objetivo acompanhar o andamento dos trabalhos e verificar o cronograma de execução de um dos maiores investimentos em saúde pública da história do município. A estrutura alcançou 85% de conclusão.

Com investimento total de R$ 65,9 milhões, sendo R$ 22,9 milhões oriundos de repasse federal e R$ 42,9 milhões de contrapartida municipal, a unidade já recebeu R$ 55 milhões em recursos executados. Durante a vistoria, o chefe do Poder Executivo esteve acompanhado do secretário municipal de Saúde, William Harada, além de técnicos responsáveis pela obra e equipes da administração municipal. No local, foram apresentados os serviços já concluídos e as etapas que seguem em andamento para a finalização do equipamento.

Entre os serviços já executados estão a construção de paredes, cobertura, fechamentos em caixilho de alumínio, infraestrutura elétrica e hidráulica, sistemas especiais, revestimentos, instalação de equipamentos e pavimentação externa. Já nesta fase atual, os trabalhos se concentram nas instalações elétricas, incluindo ligações de quadros e infraestrutura necessária para operação dos sistemas, além de ajustes finais e fechamentos entre equipamentos e dutos do sistema de climatização. Também seguem os acabamentos internos.

As próximas etapas previstas contemplam a instalação de revestimentos em porcelanato, com início programado para o começo de maio, além da colocação de portas de madeira e demais itens finais de acabamento.

O Hospital Federal terá capacidade para realizar 25 mil atendimentos mensais, contando com 40 leitos fixos. A estrutura contará com 9 mil metros quadrados distribuídos em dois pavimentos. No primeiro andar funcionarão os prontos-socorros adulto e infantil, além de consultórios médicos. Já o segundo pavimento será destinado aos exames de imagem.

Para o secretário municipal de Saúde, William Harada, a obra representa um salto importante na rede assistencial da cidade e de toda a região. “Estamos acompanhando de perto cada fase deste projeto, que será fundamental para ampliar a capacidade de atendimento em Suzano. O Hospital Federal vai fortalecer especialmente os serviços de urgência e emergência, além de oferecer exames modernos e mais agilidade no cuidado com a população”, destacou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a nova unidade será estratégica para o futuro da saúde pública municipal e regional. “Estamos falando de um equipamento grandioso, que vai transformar a assistência médica em Suzano. Nosso compromisso é seguir acompanhando cada detalhe da obra para garantir a entrega de um hospital moderno, preparado e digno para atender nossa população. Este é um investimento histórico, construído com planejamento e responsabilidade”, afirmou.

Além do prefeito e do secretário de Saúde, a visita também contou com as presenças do chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva; do diretor de Engenharia da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, Ricardo Kadayan; do diretor administrativo da pasta, Hamilton Peixoto; e do engenheiro da obra, Davi Emerich.