ACE Suzano reúne cerca de cem empresários em sua 'Rodada de Negócios'

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) promoveram sua "Rodada de Negócios" nesta terça-feira (16/07), reunindo cerca de cem pessoas no Complexo Educacional e Cultural Mirambava. O evento em questão contou com representantes de 90 empresas da região para dialogar e gerar conexões entre si, visando fortalecer vínculos entre os membros da comunidade empresarial da cidade.

A ação contou com acompanhamento integral do presidente da ACE, Rodrigo Guarizo; da presidente do CMEC, Priscila Rossini; e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca. Seguindo uma ordem pré-estabelecida em esquema de rodízio, os empresários tiveram a oportunidade de apresentar seus empreendimentos em uma série de rodadas de interação na qual todos os representantes tiveram um minuto para contar sobre seu projeto. Ao todo, foram 12 rodadas de dez minutos cada e, a cada ciclo, os participantes dirigiam-se para a próxima mesa, seguindo o roteiro prévio.

O gerente geral da Sicredi Suzano, Mateus Aniceto, representou as empresas patrocinadoras na solenidade de abertura, agradecendo à ACE pela oportunidade e parceria. "Temos uma relação de muita confiança com a Associação, uma entidade séria com um grande legado na cidade. Em nome de toda a cooperativa, deixo meu agradecimento à organização pela oportunidade de divulgar nosso trabalho e os de tantos empresários", constatou.

Na visão do titular do Desenvolvimento Econômico suzanense, a atuação da ACE em prol do desenvolvimento do empresariado local é essencial. "Nos últimos anos, a associação teve uma mudança de chave importantíssima que a tornou ainda mais ativa na cidade junto à classe. Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, eu os parabenizo pela organização desta iniciativa pioneria", constatou Loducca.

Por sua vez, Priscila agradeceu aos presentes e ressaltou que a entidade sempre busca promover ações de incentivo ao empresariado local e a "Rodada de Negócios" foi um exemplo perfeito desta meta. "A ACE e o CMEC têm um trabalho constante de fomento à integração na classe e, com este evento, pudemos atingir nosso objetivo. Recebemos um retorno muito positivo dos participantes, por isso, agradecemos a todos", apontou a diretora de Marketing da entidade.

Guarizo exaltou o trabalho de organização da equipe durante o evento, relatando ainda a importância do apoio de empresas patrocinadoras na realização, tal qual a Sicredi. "Em nome de cada um dos empreendedores aqui presentes, eu agradeço não apenas à Sicredi, principal patrocinadora da 'Rodada', mas também às empresas Clariant, Emibra Embalagens, Grupo Royal City, Grupo Cotac, Digital Saúde, RP Segurança, e Memorial Alto Tietê, além do Sincomércio e do Sebrae, outro importante parceiro", concluiu.