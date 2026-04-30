Curso do programa 'CultSP Pro' é concluído em Suzano com formação de 12 profissionais da cultura

A Secretaria de Cultura de Suzano concluiu, nesta quarta-feira (29/04), o curso gratuito “Gestão de carreira para profissionais autônomos das áreas cultural e criativas”, promovido por meio do programa estadual “CultSP Pro – Escolas de Profissionais da Cultura”. A formação foi realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, reunindo profissionais do setor ao longo do mês de abril.

Voltado a trabalhadores autônomos, como artistas, produtores, designers e freelancers, o curso teve como foco a qualificação dos participantes para a gestão de suas carreiras, com conteúdos voltados ao planejamento estratégico, precificação de serviços, marketing pessoal e organização jurídica da atuação profissional.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativa, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), e contou com o apoio da Prefeitura de Suzano. A ação integra as políticas públicas de formação e fortalecimento da cadeia produtiva da cultura no município.

Qualificação

Realizado entre os dias 6 e 29 de abril, o curso contou com sete encontros presenciais, sempre no período noturno, e foi conduzido pelo professor Adriano José, profissional com experiência na área cultural e atuação em projetos ligados à produção, curadoria e programação de eventos.

Ao final da formação, os 12 participantes receberam certificado de conclusão, consolidando mais uma etapa de qualificação gratuita voltada aos profissionais da cidade.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou os resultados positivos da iniciativa. “Encerramos essa formação com boa participação e com conteúdos que ajudam diretamente quem atua no setor a organizar melhor sua carreira e seus projetos”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da parceria com o governo estadual. “Essa parceria permite trazer para Suzano um curso gratuito e voltado à realidade de quem vive da cultura. É uma forma de ampliar oportunidades e fortalecer o trabalho desses profissionais na cidade”, disse.