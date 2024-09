Aceas Nikkey inicia os últimos preparativos do 13º Bunka Matsuri

A Aceas Nikkey (Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano) tem trabalhado intensamente nos últimos preparativos do 13º Bunka Matsuri - A Festa da Cultura Nipo-Brasileira, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de setembro, na sede da entidade, localizada na rua Dibe Tanus, 535 - Chácaras Reunidas Guaio, Suzano. A entrada é franca. O festival funciona das 12 às 21 horas no sábado, e das 11 às 17 horas no domingo.

O 13º Bunka Matsuri é um evento familiar, que tem várias opções gastronômicas, em especial da culinária japonesa. Durante todo o evento, os visitantes também podem conferir e comprar diversos serviços e produtos nos estandes dos parceiros e patrocinadores

Para entreter o público presente, o festival conta uma programação artística bem diversificada, com muitas atrações típicas japonesas, como shows de taiko (tambores japoneses), grupos de danças, e cantores nikkeis. Os estudantes do Centro Educacional Nipo Brasileiro de Suzano (Cenibras), unidade de ensino ligado à ACEAS, também integram a programação, com apresentações livres.

O 13º Bunka Matsuri recebe o apoio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.